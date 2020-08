Trump må punge ut til pornostjerne

Det har en domstol i California avgjort. Trump må betale Daniels

41 100 dollar, som tilsvarer rundt 400 000 kroner, skriver AP News.

Taushetsavtale

I 2018 tok Daniels presidenten til retten for å oppheve en taushetsavtale, kjent som en «non-disclosure agreement» i USA. Avtalen forhindret skuespilleren, som egentlig heter Stephanie Clifford, fra å dele detaljer om den påståtte affæren hun hadde med Trump i 2006.

Stormy Daniels ble verdenskjent for hennes påståtte forhold til Donald Trump. Foto: Ringo H.W. Chiu/AP Photo

Avtalen ble signert elleve dager før presidentvalget i 2016.

Søksmålet nådde aldri frem til domstolene, og ble løst med et forlik. Daniels krevde likevel at hun skulle få sine advokatutgifter dekket av Trump, ettersom de ble avtalt at den tapende parten skulle dekke alle saksomkostninger.

Trump brukte pseudonym

Trump hevdet på sin side at han aldri hadde signert taushetsavtalen selv, og pekte på at han heller ikke er nevnt med navn i dokumentet. Avtalen gjelder Stormy Daniels og motparten «David Dennison», men domstolen mener det er bevist at dette er et pseudonym for Donald Trump.

Det fremgår av dommen som ble publisert på internett av Daniels sine advokater. Verken Det hvite hus eller presidenten selv har så langt kommentert avgjørelsen.

Michael Cohen (i midten) slapp ut på prøve i slutten av juli. Foto: Mark Lennihan/AP Photo

I 2016 betalte Trumps daværende advokat Michael Cohen 130 000 dollar til Daniels for å få skuespilleren til å holde tett om det påståtte forholdet. Cohen var Trumps mangeårige advokat og «fikser», men sitter nå fengslet for en rekke forhold, inkludert betalingen til Daniels.

Forholdet mellom Trump og Cohen har kjølnet betraktelig de siste årene, og den tidligere advokaten varslet nylig at han vil publisere en bok om sitt forhold til presidenten.