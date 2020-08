Nå avslører prinsessen hvordan hun møtte sjamanen

12. mai 2019 skrev prinsesse Märtha Louise et innlegg på Instagram som skulle vekke store reaksjoner.

Hun hadde funnet kjærligheten med den amerikanske sjamanen Durek Verrett.

– Når du har møtt din tvillingsjel, så bare vet du det. Jeg har vært heldig nok til å møte min, skrev hun i innlegget.

Reaksjonene lot ikke vente på seg. Verrett var allerede kjent som en kontroversiell figur med flere utradisjonelle uttalelser. I tillegg ble det satt spørsmål ved prinsessens valg av parter.

Prinsessen hadde imidlertid forberedt seg og henvendte seg allerede i det første innlegget til kritikerne.

– Det er ikke opp til deg å velge for meg eller å dømme meg. Jeg velger ikke mannen min for å tilfredsstille deg eller normene eller boksene du har valgt å sette meg i. Jeg velger av kjærlighet. Og det er det, skrev hun.

Siden har paret stått sammen mot kritikken. Nå åpner prinsessen opp om hvordan paret møtte hverandre første gang i den amerikanske livsstilspodkasten «Almost 30».

Saken ble først omtalt av Se og Hør i Norge.

SJAMANISME: Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett gjestet Skavlan, blant annet for å fortelle om hva sjamanisme går ut på. Foto: Johan Halsius / Skavlan / TV 2

– Jeg kjenner deg

Kristia Williams og Lindsey Simcik er gründerne bak podcasten «Almost 30». Paret ble introdusert av sistnevnte, som er en felles venn.

– Hun sa: «det eneste mennesket jeg har følt en slik «åpning» med, er sjaman Durek. Du er nødt til å møte ham, jeg ser en kobling mellom dere to». Jeg tenkte: er det business, eller hva slags kobling er det, sier Märtha i podkasten.

Likevel skulle det ta en god stund før paret faktisk møtte hverandre. Märtha Louise befant seg i Norge, og Verrett i Los Angeles.

I tillegg røper prinsessen at kjæresten også var litt tilbakeholden før det første møtet, ettersom de ble «satt opp med hverandre».

– Til slutt besøker jeg ham i huset hans. Jeg går inn i rommet, og jeg ser ham, og sier: «Jeg kjenner deg allerede», sier Märtha Louise i podkasten.

Allerede etter det første møtet utviklet det seg et dypt vennskap mellom de to, og de snakket sammen på telefon og traff hverandre så ofte de kunne.

Dronning og farao i Egypt

I mai var det et år siden forholdet ble kjent offentlig, og da uttalte Se og Hørs kongehusekspert at forholdet slo ned som en bombe i Norge.

– Forholdet satte nærmest landet på hodet. Se og Hør skrev faktisk om den nære relasjonen allerede i februar i fjor, men den gang trodde de fleste det bare var et profesjonelt forhold. Tre måneder etter slo bomba ned - prinsessa var kjæreste med «sjamanen», sa Caroline Vagle, kongehusekspert i Se og Hør.

En rekke oppslag

Det første møtet hjemme markerer starten på et offentlig forhold, som i etterkant har skapt en rekke oversikter i Norge, men også verden over.

Da de åpnet opp om sin romanse i det amerikanske kjendisbladet People, påstod Verrett at han og Märtha Louise levde sammen i Egypt i et tidligere liv.

– Jeg har minner om oss i Egypt. Hun var min dronning og jeg var en farao, fortalte han.

Cappelen Damm stoppet også utgivelsen da Verrett skulle gi ut bok fordi han skrev at kreft er «selvpåført» og et resultatet at vi ikke lenger ønsker å leve.

Han har også uttalt at han kan snu atomer og bokstavelig talt redusere alder.

Første TV-intervju som par

Noen dager etter paret offentliggjorde forholdet i 2019, gjestet de God Morgen Norge for sitt første intervju som par.

Märtha Louise sa i intervjuet at hun har det fint, sett bort i fra alt kaoset som har oppstått etter at kjæresten kom til Norge.

– Det er mer intenst, men det er ikke verre enn det har vært tidligere. Kritikken påvirker meg, men jeg synes det er viktig at vi bor i et land hvor vi kan uttrykke oss selv, og si det vi mener, sa hun.

– Jeg har blitt kritisert hele livet mitt, men jeg blir ikke trist, sa prinsessen.