Arrangerer konserter for å studere koronaviruset – vil redde bransjen

Tyske forskere inviterer til tre popkonserter slik at forskere kan undersøke smittespredningen under folksomme arrangementer.

4000 frivillige i alderen mellom 18 og 50 ble oppmuntret til å delta på popkonserter i Leipzig i Tyskland lørdag.

Det er Halle University som står bak invitasjonen, som ønsker å gjennomføre et studie på konsertdeltakerne.

På alle tre konsertene, er det sanger Tim Bendzko som står for underholdningen, skriver The Guardian.

Studien gjennomføres samme dag som Tyskland registrerer høyeste antall nye smittede siden slutten av april.

Mer enn 2000 nye smittetilfeller ble registrert det siste døgnet. Totalt har over 230.000 vært bekreftet smittet og over 9300 har dødd med korona, ifølge Worldometers.

Tre typer konserter

Konsert-studien har fått navnet Restart-19, og er ment å undersøke om store eventer med mye folk fortsatt kan arrangeres til tross for pandemien.

Forskerne bak studien skal arrangere tre ulike konserter med ulike begrensninger.

Den første konserten skal ligne på en vanlig konsert, slik de ble arrangert før koronaviruset brøt ut. Den andre skal gjennomføres med større fokus på hygiene og sosial avstand. Den siste, som er den med strengest restriksjoner, skal gjennomføres med en tredjedel så mange deltaker, hvor alle står halvannet meter fra hverandre, skriver BBC.

Konsertene arrangeres på the Quarterback Immobilien Arena lørdag.

Forskerne har som mål å gjennomføre konsertene så naturtro som mulig, og vil også undersøke hvordan deltakerne ankommer og drar fra arenaen.

Artisten Tim Bendzko ble bedt om å opptre slik at «konsertdeltakerne oppfører seg så realistisk som mulig».

Alle blir testet

Alle frivillige som deltar blir testet for Covid-19. De får også utdelt munnbind og sporingsenheter, som kontinuerlig måler avstanden man holder til andre.

Forskerne skal også benytte UV-desinfeksjon på alle overflater for å kartlegge hvilke overflater deltakerne berører mest.

Prosjektet mottok over 10.5 millioner norske kroner i støtte, skriver BBC. Målet er å bane vei for at store musikk- og idrettsarrangementer kan arrangeres igjen etter en nøye risikovurdering.

– Koronapandemien har lamslått evenbransjen. Så lenge det er en risiko for smitte, så kan ikke store konserter eller idrettsarrangementer arrangeres. derfor er det så viktig å finne ut hvilke tekniske og organisatoriske forhold som kan minimere risikoen, sier Armin Willingmann, professor ved Saxony-Anhalt's Minister of Economics and Science, ifølge BBC.

Ifølge The Guardian er resultatet av studien ventet om mellom fire til seks uker.