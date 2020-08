Spolerte Mjøndalens jubileumsfeiring

Mjøndalen - Rosenborg 0-2

Se målene i sammendraget øverst i saken!

Vegard Hansen og Mjøndalen håpte nok på å kunne feire idrettsforeningen 110-årsjubileum med seier mot Rosenborg, men slik ble det ikke. De hvitkledde tok med seg tre poeng hjem til Trondheim, etter scoringer fra Gjermund Åsen og Kristoffer Zachariassen.

– Tre poeng her skal vi være fornøyd med. Det er mer en arbeidsseier enn en god spillmessig kamp, sier Gjermund Åsen til Eurosport etter kampen.

Mjøndalen-trener Vegard Hansen var skuffet over dagens resultat.

– Jeg skulle ønske vi fikk et mål, sånn at vi kunne truet de mer. Det føltes etterhvert at det ble litt komfortabelt. De føler nok at de vant kontrollert og det irriterer meg, innrømmer han.

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen er klar på hvem som var best i dag.

– Rosenborg vinner fullt fortjent og jeg vil tro Åge Hareide var godt fornøyd med det han så på TV i kveld, sier Mathisen.

– Rosenborg kommer til å plukke mange poeng siste halvdel av sesongen og jeg blir veldig overrasket om de ikke ender blant de tre beste, er Mathisens spådom.

Mjøndalen med sterk åpning

Mjøndalen åpnet sterkt og etter ti minutter spilt var det Rosenborg-keeper Julian Faye Lund sin fortjeneste at bruntrøyene ikke ledet 1-0. Mjøndalens grep om kampen var dog kortvarig og etter 20 minutter hadde Rosenborg i stor grad tatt over.

Det første målet kom på dødball etter en drøy halvtime. Vegar Eggen Hedenstads corner ble stusset inn av Åsen. Ni minutter senere doblet Zachariassen ledelsen etter målgivende fra Pål André Helland.

Straffebom på Islamovic

Etter 56 minutter fikk Mjøndalens Tonny Brochmann en kjempemulighet til å redusere, men dansken klarte ikke å plassere ballen riktig og dunket den like utenfor krysset.

To ganger kunne det stått 3-0 ved Dino Islamovic. Først like før pause da han smalt ballen i tverrliggeren, andre gang etter at dommer Espen Eskås pekte på krittmerket i favør Rosenborg. Mjøndalen-keeper Sosha Makani reddet en heller svak straffe fra Islamovic.

I andre omgang var det Rosenborg som kontrollerte kampen, til tross for straffebommen. Faye Lund hadde lite å gjøre i Rosenborg-buret, mens Makani på sin side hadde langt mer å henge fingrene i.

Til tross for flere sjanser endte det med to mål for Rosenborg, som dermed klatrer forbi Vålerenga og opp på fjerdeplass på tabellen.