Omfattende søk etter mann i 50-årene falt i Glomma

Politiet i Øst rykket lørdag kveld ut til en melding om drukning i Glomma ved Årnes. Etter å ha søkt i flere timer uten hell, antar politiet at den savnede er omkommet.

Politiet ble varslet om hendelsen klokken 19.29.

De skriver på twitter at en mann i 50-årene er savnet i vannet, og at søk etter mannen pågår for fullt med dykkere og helikopter.

På stedet er politiet, ambulansepersonell og dykkere. Et redningshelikopter søker fra lufta.

– Vi fikk opplysninger om at mann hadde falt over bord fra en båt, sier operasjonsleder ved Øst politidistrikt, Kari Monsen til TV 2.

Operasjonslederen sier litt etter klokken 21.30 at de ikke har gjort funn i søket foreløpig, men at søket er pågående.

– Vi tar fortløpende vurdering på hvorvidt søket skal fortsette, sier Monsen.

Etter å ha søkt med både videodrone og redningsbåt fra Røde Kors, valgte nødetatene å avslutte søket klokken 23.45. Politiet sier til Romerrikets Blad at de har gitt opp å finne mannen i live.

– Nå avslutter vi redningsaksjonen og har gått over til søk etter antatt omkommet person, sier innsatsleder Marit Furuseth til avisa.

Politiet sier de vil planlegge et nytt søk søndag.

– Nå har det gått så lang tid at vi ikke anser at det er noe håp om å finne savnede i live, forteller innsatslederen.

DRUKNING: En båt fra Røde kors er også satt inn i søket. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

Politiet har også sperret av et område i sammenheng med hendelsen.