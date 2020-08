Melby-støttespiller: – Hun er en voksen maktpolitiker

Venstres valgkomité skal i helgen forsøke å komme til en enstemmig innstilling om partiets nye ledelse.

Valgkomiteen har nå avsluttet møtevirksomheten sin for kvelden etter å ha sittet sammen siden klokka 11.00 i dag. Målet er å ha innstilling klar søndag ettermiddag.

– Fra ung idealist til voksen maktpolitiker

Denne uken ble det kjent at også Guri Melby er blant partilederkandidatene, i tillegg til Sveinung Rotevatn og Abid Raja.

Margrethe Geelmuydeen, fra Oslo Venstre, er blant Melbys støttespillere. Lokalpolitikeren mener Melby er den riktige til å lede partiet, fordi hun er en pragmatisk politiker.

– Guri har utviklet seg fra å være en ung idealist, til å bli en voksen maktpolitiker - en gjennomfører, som er opptatt av hverdagspolitikk, sier Geelmuyden til TV 2.

Sammen med lanseringen av sitt eget kandidatur kom også Melby med en tydelig ambisjon om å breie ut Venstre, for å nå flere velgere mellom 30 og 50 år.

– Det Venstre kanskje ikke har vært god nok på er å vise hvordan vår politikk er relevant for hverdagen for folk, sa hun til TV 2 tidligere denne uken.

– Jeg kan samle partiet

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn mener han fortsatt er den beste kandidaten til å lede Venstre.

– Jeg tror jeg har en bedre visjon for partiet, at jeg kan samle partiet og at jeg kan gjøre det bedre i valg, sier Rotevatn, som på sikt vil gjøre Venstre til et parti med 10 prosent oppslutning.

Rotevatn mener partiet vil vinne frem med å ha et tydelig politisk prosjekt – og holde seg til det over tid.

– Vi må være gjenkjennelig på klimapolitikken, kunnskapspolitikken og politikken vår for småbedriftene, sier Rotevatn.

– Hvilke velgere håper du strømmer til Venstre dersom du blir leder?

– Jeg tror ikke velgerne strømmer til Venstre uansett hvem som blir leder. Jeg tror vi sammen kan få velgerne til å strømme til Venstre.

SPENT: Sveinung Rotevatn venter spent på avgjørelsen til Venstres valgkomité om hvem som innstilles som partileder. Foto: Truls Aagedal / TV 2

TV 2 har ikke lyktes i komme i kontakt med Abid Raja lørdag. Kulturministeren har denne uken vært på reise i Nord-Norge, og det etter en hel sommer på rundreise i hele landet. I et intervju med TV 2 tidligere denne uken trakk han frem sin energi og evne til å begeistre som hans styrker i kampen om ledervervet.

– Jeg tror jeg har noen kvaliteter som kan bidra til å begeistre både venstrefolk og velgerne. Jeg vil skape samhold og felleskap i dette landet, sa han.

– Godt å bli ferdig

I forkant av lørdagens møte framsto valgkomiteens leder, Per Thorbjørnsen, optimistisk. Han gikk inn i møtet med en Follestad-pose i hånden, hvor han kunne røpe at det lå en nyinnkjøpt skjorte for anledningen.

Det er ventet at en innstilling kan komme allerede søndag, men komiteen har tiden fram til den endelige fristen 28.august.

Rotevatn mener det er viktig for Venstre å nå komme seg ut av det vakuumet som har vært siden Trine Skei Grande i mars varslet sin avgang.

– Jeg tror det blir veldig godt for hele Venstre å bli ferdig med lederdiskusjonen. Så får vi se om vi blir ferdig med den denne helga her, eller om vi må vente helt til landsmøtet, sier Rotevatn.

Partiets landsmøte skal avholdes 25.-26. september.