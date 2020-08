Jenny (20) opplevde kaoset på nært hold: – Det var sterke inntrykk

Det brøt ut fullstendig kaos under en SIAN-demonstrasjon i Bergen lørdag. Tre personer er siktet for å ha angrepet organisasjonens leder Lars Thorsen.

Mange hadde møtt opp for å protestere mot SIAN. Blant disse var 20 år gamle Jenny Basso, som var der sammen med fire andre venner for å vise at de ikke ønsker organisasjonen velkommen. Hun forteller at motdemonstrasjonen først gikk rolig for seg.

– Da vi kom dit stod vi langt foran sammen med mange andre. Vi laget bråk og lyd for å vise at dette ikke er noe vi vil ha i byen vår. Den måten å protestere på stiller jeg meg 100 prosent bak, sier Basso.

Stemningen endret seg raskt da en person hoppet over sperringene og gikk til angrep på SIAN-leder Thorsen.

– Det var et sterkt inntrykk. Plutselig snudde stemningen fra en rolig protest til amper stemning. Flere hoppet over. Sian-lederen brukte pepperspray mot han som angrep, og det var veldig sterke inntrykk.

Basso forteller at hun og de hun var der sammen med ble satt ut da situasjonen plutselig eskalerte. Flere begynte å dytte i gjerdene, mens andre hoppet over sperringene.

– Det er å hive bensin på bålet

Hun vil ikke klandre de som angrep SIAN-lederen, men sier at hun mener det er feil måte å protestere på.

– Jeg tenker at det er å hive bensin på bålet. For SIAN gir det bare mer grunnlag for å mene det de mener.

– Det er ikke den beste måten å gjøre det på, men SIAN tar en risiko ved å gjøre folk sinte med å uttrykke så ekstreme holdninger og komme med så ekstreme utsagn. Jeg forstår at folk er sinte, så jeg klandrer ikke de som gjorde det noe særlig. Men jeg mener ikke at man bør løse ting med vold.

20-åringen fikk ikke med seg noe særlig om hva som ble sagt før situasjonen eskalerte.

– Jeg tror de færreste fikk med seg hva de sa, for det var så mye bråk og støy. Jeg fikk bare med meg det som ble sagt rett etter angrepet.

– Jeg føler at SIAN holder disse appellene på pur faen. De vil bare provosere og gjøre folk sinte.

Demonstrerte ikke mot politiet

Etter demonstrasjonen på Festplassen fortsatte demonstrasjonene utenfor politihuset. Dit dro ikke Jenny og vennene.

– Slik jeg ser det gjorde politiet bare jobben sin. Det var upopulært at det ble brukt tåregass, men det var veldig kaotisk. Denne saken har to sider.

– Det var ikke noe vits å gå bort for å demonstrere mot politiet. De var der fordi de måtte, ellers hadde det ikke vært trygt i det hele tatt. Jeg så noen jenter på 12-13 år som gråt fordi de fikk tåregass på seg, så jeg skjønner at folk ble sinte. Men jeg tror ikke det hjelper å demonstrere mot politet, sier Basso.

– Jeg synes det er bra at SIAN måtte forlate plassen tidlig

En annen motdemonstrant, som ikke vil oppgi navnet sitt til TV 2, mener det var viktig å uttrykke motstand mot organisasjonens budskap.

– Vi må yte verbal motstand mot de som argumenterer for etnisk rensing, og sprer de samme teoriene som står bak terroren 22. juli, mener han.

– SIAN argumenterer med at de må få ha ytringsfrihet. Er du enig i det?

– Jo, men vi må også få bruke vår ytringsfrihet til å si at vi ikke er enig i det de står for. De bruker ytringsfriheten til å spre hat og hause opp hat mot muslimer. Ordene de bruker legger til rette for vold. SIAN har allierte i den Nordiske motstandsbevegelsen som er en nynazistisk terrororganisasjon.

– Det de sier om ytringsfrihet er bare et skalkeskjul for å spre hat og hause opp mot vold.

DEMONSTRERTE: Denne mannen, som vil være anonym, var blant demonstrantene som møtte opp på Festplassen lørdag.

Han synes det er bra at ting utviklet seg slik at SIAN forlot Festplassen.

– Jeg synes det er bra at SIAN måtte forlate plassen tidlig slik at de ikke får spredd propaganda og argumentert for etnisk rensning.

– Hadde det ikke vært bedre om det hadde foregått på en litt fredeligere måte?

– Det tror jeg ikke. For da hadde de fått stå her lenger og fått flere muligheter til å spre det idiotiske budskapet sitt, mener demonstranten.

Han mener likevel ikke vold er veien å gå.

– Jeg synes ikke det er greit å ty til vold. Vi er her for å ytre verbal motstand, ikke voldelig motstand, avslutter han.