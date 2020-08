Kjemiprofessor om forgiftningen: – Kan ha vært fentanylderivat

Aleksej Navalnyj (44) har fått behandling på et sykehus i Sibir siden han angivelig ble forgiftet på flyplassen i byen Tomsk i Sibir torsdag morgen.

Lørdag ble opposisjonspolitikeren fløyet til et sykehus i Berlin i Tyskland, for videre behandling. Han ligger i kunstig koma og helsetilstanden omtales som «svært urovekkende» av hans støttespillere.

– Kampen for Aleksejs liv og helse har bare akkurat begynt, skriver Navalnyjs talsperson Kira Jarmysj på Twitter.

Selv om det har kommet lite informasjon om Navalnyjs helsestatus, peker flere ting i retning av at han ble forgiftet.

Den svenske kjemiprofessoren Ulf Ellervik mener det er vanskelig å vite hva som har gjort Navalnyj syk, skriver, skriver Dagens Nyheter.Han tør likevel å gjette på hvilket stoff som muligens kan ha blitt brukt til den mistenkte forgiftningen.

Fant spor av industrikjemikalie

– Jeg er forsker og jeg vil gjerne vite mer, men om jeg skulle ha en hypotese så ville jeg nok begynt med å lete etter fentanylderivat, sier Ellervik, som er kjemiprofessor ved Lunds universitet i Sverige til avisen.

Ifølge Foreningen mot rusgift har svært potente syntetiske opioider ført til et stort antall overdoser i Europa og USA. Mange av de opioidene ligner på legemidlet fentanyl og kalles fentanylderivater. De kan være minst 50 ganger sterkere enn morfin, skriver foreningen.

Dagens Nyheter skriver at det ikke er noe nytt at Russlands-kritikere blir forgiftet av mennesker med koblinger til Kreml. Journalisten Anna Politkovskaja drakk te med gift, Alexander Litvinenko døde etter å ha drukket et radioaktivt te i London og tidligere dobbeltagent Sergej Skripal holdt på å dø av nervegiften Novitjok.

En anonym lege sier ifølge Reuters at det er funnet spor av industrielle, kjemiske stoffer på klærne og hendene til opposisjonspolitikeren.

– Det finnes mange ulike stoffer å velge mellom og det eneste som har blitt uttalt er at det dreier seg om et industrikjemikalie, men det kan jo være nesten hva som helst. At ingen andre ble skadd tyder i hvert fall på at det ikke dreier seg om en nervegass, sånn som Novitjok ble utsatt for, sier Ellervik til avisen.

Svært potent

Det narkotiske stoffet fentanylderivat ble blant annet brukt av de russiske spesialstyrkene da de skulle løse gisseldramaet på Dubrovkateatern i Moskva 2002, men da døde 130 gissler, skriver Dagens Nyheter. Stoffet kan være ekstremt potent.

Kjemiprofessoren sier at stoffet kan ha blitt plassert på Navalnyjs kredittkort eller flybillett, for å så å ha blitt tatt opp gjennom huden.

– Det kan også ha blitt puttet Navalnyjs te, det er varmt, har egen beskhet og mange drikker det, sier Ellervik til avisen.

Ifølge professoren finnes det en fare for at stoffet allerede er ute av systemet til Navalnyjs, og at vi derfor kanskje aldri kan få klarhet i hva som skjedde med han.

– Holdt han igjen

Navalnyjs støttespillere mener han ble forgiftet, men legene på sykehuset i Omsk i Sibir der han først ble innlagt, har avvist dette. De sier at det ikke ble funnet spor av gift i prøvene som ble tatt av ham der.

Navalnyj lå to dager på sykehuset i Omsk før det ble gitt tillatelse til å fly ham til Tyskland. Legene mente tilstanden hans var for kritisk til at han kunne flyttes, skriver The New York Times.

Men Navalnyjs talskvinne Kira Jarmysj hevder russiske myndigheter holdt ham tilbake i et forsøk på å dekke over den virkelige årsaken til at han kollapset.

Også hans personlige lege, Anastasia Vasiljeva, sa i et intervju fredag at hun trodde myndighetene har forsøkt å holde ham igjen lenge nok til at giften han skal ha blitt gitt, skulle forsvinne helt fra blodomløpet og bli umulig å identifisere, skriver avisen.

Uttalelse mandag

Sykehuset i Berlin opplyser lørdag ettermiddag at legene er i gang med å ta omfattende prøver av Navalnyj for å få stilt en diagnose.

– Legene vil komme med en kunngjøring etter å ha undersøkt ham og konsultert med familien hans. Men det vil ta noe tid, sier en talsperson for sykehuset ifølge NTB.

– Det vil ikke komme noen offisiell kommentar før mandag, fortsetter talspersonen.