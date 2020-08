– Det mest imponerende i moderne norsk fotball

Bodø/Glimt - Start 6-0 (2-0)

Se alle scoringene fra kampen i sammendraget øverst i saken!

Bodø/Glimt var åpenbare favoritter før kampen mot Start på Aspmyra Stadion lørdag kveld. Gultrøyene fra Bodø innfridde nok en gang og tok tre poeng etter en enkel 6-0-seier.

– Dette er en sånn kamp som de spaserer seg igjennom. Jeg må si at det Glimt har levert denne første halvdelen av sesongen er noe av det mest imponerende vi har hatt i moderne norsk fotball, sa TV 2s ekspert Ole Martin Årst i Fotball Xtra-studio.

Dagens seks scoringer gir Bodø/Glimt 53 mål på 15 kamper.

– Det snakker for seg selv, det er ikke vits å prøve å beskrive det. Det er vanskelig å sette ord på hvor bra det vi i Glimt gjør om dagen er, sa tomålscorer Jens Petter Hauge etter kampen.

2-0 til pause

Første scoring kom etter 17 minutter, da Victor Boniface fikk et strålende innlegg fra superdansken Philip Zinckernagel. Det ble enda et mål før pause da et innlegg fra Zinckernagel gikk via hodet til Starts Jesper Daland og rett i beina på Patrick Berg på bakre stolpe.

– Når ingen av Starts forsvarere er i nærheten av den duellen er det stryk til forsvarsgutta fra Kristiansand. Der bør noen i alle fall være i nærheten av Boniface som er så farlig i de situasjonene, var TV 2s ekspert Jesper Mathisens dom over Start-forsvaret etter første omgang.

Dominansen fortsatte i andre omgang

Bodø/Glimt dominans ville ingen enda ta. Start la seg dypt og kompakt nede rundt egen 16-meter, men klarte ikke å stå imot presset fra et overlegent Bodø/Glimt lag.

Da Zinckernagel skaffet straffespark til hjemmelaget var det Jens Petter Hauge som spaserte opp til krittmerket. Starts sisteskanse Amund Wichne gikk riktig vei, men fikk ikke fingrene på ballen, som gikk i mål.

Etter straffemålet var det antydninger til diskusjon mellom Hauge og Zinckernagel, som etter kampen forklarte at han selv ønsket å ta straffen. Da tok han like gjerne saken i egne hender, eller ben om du vil, og satte seg selv på scoringslisten minuttet etterpå. Dermed stod det 4-0 etter 51 minutter.

Jens Petter Hauge la på til 5-0 etter målgivende fra Ulrik Saltnes etter 56 minutter, før Victor Boniface satte kampens siste. Nok en gang etter målgivende fra Zinckernagel.