Smitten øker dramatisk i Madrid: Én av fem tester positivt

Smitteutbruddet i Madrid-regionen har forverret seg dramatisk de siste ukene.

Helsemyndighetene har derfor anbefalt innbyggerne i de mest berørte bydelene og kommunene om å holde seg hjemme og begrense familiesammenkomster.

Prosentandelen personer som tester positivt for viruset har skutt i været.

– 20 prosent av alle koronatestene som blir tatt på de store sykehusene er positive. Bare for to uker siden var tallet nede i fire prosent. Bekymringen er maksimal, sier en høytstående helsearbeider til den spanske avisen El Pais.

Et sykehus avisen har snakket med rapporterer at andelen positive tester ligger mellom 25 og 30 prosent, mens et annet sykehus oppgir at andelen er 20,2 prosent.

Spanske helsemyndigheter jobber på spreng med å spore alle tilfellene slik at de kan hindre ytterligere spredning.

– Vi må kutte kjedene for overføring av viruset. Det haster med å gjøre det før situasjonen forverres, sier García Rodríguez, sjef for avdelingen for mikrobiologi i La Paz.

Ifølge El Pais minner situasjonen i Madrid mye om det store smitteutbruddet Barcelona i begynnelsen av juli.