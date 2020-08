Norske kjendiser knytter seg til e-sport: – Vært veldig kvisete stemning

Se åpningskampen i Telialigaen i Counter Strike i kveld på TV 2

– Det har vært veldig kvisete Red Bull- og grandisstemning rundt e-sport. Ryktet har vært veldig haltende fordi man forbinder det med å dele videoer på The Gathering på Hamar, men sånn er det ikke lenger, innleder en engasjert Niklas Baarli til TV 2.

Han er medeier i fjorårets seriemester i Telialigaen i Counter Strike, Apeks, og mener det har vært en "feiloppfatning knyttet til e-sport i Norge".

– Det har utviklet seg. Det er veldig sosialt og det er toppidrettsutøvere på lik linje med andre utøvere på toppnivå i Norge.

31-åringen var førstemann som kjøpte seg inn i e-sport-miljøet for flere år siden, før underholdningsmann Stian Blipp knyttet seg til Oslo-klubben Nordavind tidligere i år.

– E-sport er en rakett på verdensbasis, men den har et stykke å gå her til lands. Jeg ønsker å få norsk e-sport på kartet og jeg er ikke i tvil om at Nordavind er gjengen å gjøre det med, sa Blipp til TV 2 i sommer.

– Ta vekk stigmaet om Red Bull og grandis

Nå føyer artisen Kjartan Lauritzen seg inn i rekken av norske profiler som knytter seg til e-sport-miljøet i Norge.

Nylig presenterte musikeren, med sanger slik som "Fredag" og "Havanna" i porteføljen, sitt nyoppstartede e-sportlag, Trippel Syv Esports, som skal konkurrere i både FIFA og i Counter Strike i den TV 2-sendte Telialigaen i høst.

– Ambisjonene våre er å bli best i Norge. Vi ønsker å inkludere kultur og e-sport, og gjøre e-sport mer populært for alle som er med, sier 25-åringen til TV 2.

Artisen håper laget kommer inn som et nyskapende friskt pust i miljøet og skal være ansvarlig for underholdningen i klubben, og ønsker å bruke musikk-suksessen sin for å øke interessen for e-sport i Norge:

– Vi skal ha konserter ved arrangementer og prøve å dra e-sport mer i retning mot populærkultur for å gjøre det litt mer kult, utdyper han, før han fortsetter:

– Vi ønsker å ta vekk stigmaet om at e-sport kun er for svette unge menn som drikker Red Bull og spiser grandis - selv om det er mye av det, men det er så mye mer enn det, ler den frittalende artisten.

– Drittlei av å være mindre enn Danmark og Sverige

Internasjonalt har stjerner slik som Drake, Neymar, Michael Jordan, Will Smith, Mike Tyson investert i e-sport, og flere av de overnevnte er medeiere på lag i verdenstoppen - nå er den norske kjendistrioen medeiere i tre ulike lag på toppnivå i Norge.

– Jeg tror at både Stian, Kjartan og jeg har hoppet inn i e-sport fordi vi alle er glade i det, sier Baarli, før han fortsetter:

– Alle tre har drevet med det i årevis og vi ønsker å utvikle norsk e-sport slik at flere kan ta del av det og måle oss mot land rundt oss. Vi er drittlei av å være mindre enn Danmark og Sverige, det finnes ikke noe verre for en nordmann, ler den tidligere radioverten.

Nå blir e-sport-miljøet stadig mer anerkjent og vokser i omfang som følge av kjendisstatusen som profilene tilfører.



– Jeg håper at vi kan tilføre noe positivt til e-sport-Norge og ikke bare for Trippel seven Esports, avslutter Laurtizen.