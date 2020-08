Klubb låner spillere fra sju rivaler for å spille Europaliga

FC Prishtina låner spillere for å kunne stille lag i Europaliga-kvalifiseringen.

Da FC Prishtina fra Kosovo ankom Gibraltar for å møte Lincoln Red Imps i Europaliga-kvalifiseringen tidligere denne uken, testet åtte spillere positivt for koronaviruset.

Mange trodde Lincoln Red Imps ville få en 3-0-seier og avansement, men dersom klubben har færre enn 13 spillere tilgjengelig, åpner regelverket til Det europeiske fotballforbundet for å utsette kampen, skriver Goal.

For å kunne stille lag i lørdagens utsatte kamp mot Lincoln Red Imps, har FC Prishtina nå fått hjelp fra rivaliserende klubber i Kosovo.

I et innlegg på sin Facebook-side takker FC Prishtina klubbene Feronikel, Llaapi, Trepca '89, Flamurtar, Balkan, Drenica og Vushtrri for å ha hjulpet klubben på kort varsel med å sende spillere til Gibraltar for kampen.

– Prishtina har fått veldig positiv respons fra lagene hjemme, for suksess i Europa hjelper hele fotballen i Kosovo, skriver hovedstadslaget på Facebook.

Spillerne kan ikke være tilknyttet andre klubber som spiller i europacupene og må teste negativt. Bajram Shala, kommunikasjonssjef for fotballforbundet i Kosovo, uttalte til Reuters at de innlånte spillerne ble testet før avreise til Gibraltar. Flere tester ble gjort inn mot kampen.

Kosovo stiller med tre lag i europacupene denne sesongen. Forrige uke fikk ikke FC Drita spille Champions League-kvalifisering mot Linfield etter koronasmitte i spillerstallen. Mens FC Drita-spillerne ble satt i karantene, fikk det nordirske motstanderlaget en 3-0-seier og avansement.

Gjilanis skulle møtt SP Tre Penne i Europaliga-kvalifiseringen onsdag, men kampen ble utsatt til fredag på grunn av én positiv koronatest i troppen, skriver Goal.