Molde slo tilbake: – Befriende og en helt magisk følelse

Molde - Odd 2-0 (0-0)

Molde stanget lenge mot Odd-forsvaret, men i det 77. minutt kom den forløsende scoringen de trengte for å henge på Bodø/Glimt i gullkampen.

Leke James hadde akkurat misbrukt en gylden mulighet da han bommet på straffe, men gjorde det godt igjen på den påfølgende corneren. Moldes nummer 10 plukket opp ballen i feltet og banket den i nettet.

– Vi fikk tre poeng som var viktig for både laget og meg selv. Vi fikk tilbake selvtilliten i laget, sier James til TV 2.

Fire minutter på overtid satte Marcus Holmgren Pedersen punktum da han scoret på åpent mål.

– Jeg synes vi viste den gløden, styrken og sulten som skal til for å dra det i land mot et godt Odd-lag, sier Molde-trener Erling Moe til TV 2.

– Vi trengte det, og jeg synes vi fortjente det sånn totalt sett, understreker han.

– «Gamle Molde» var tilbake

Med tap på de to siste kampene lå Molde syv poeng bak Bodø/Glimt før kveldens kamp, men minsket altså nå avstanden til fire poeng. Serielederen spiller mot Start senere lørdag kveld.

– Jeg synes det var en veldig bra kamp og to skikkelig gode lag som møttes. Vi var kanskje litt bedre i andreomgang, og det var fortjent til slutt, synes jeg. Det var en god kamp av oss og litt «gamle Molde» som var tilbake i dag, sier Moldes Magnus Wolff Eikrem til TV 2.

– Vi har jo tapt to på rad nå så det var utrolig viktig for oss å komme tilbake. Befriende og en helt magisk følelse, understreker han.

Lørdagens seier økte også avstanden ned til Odd, som nå er seks poeng bak Molde.

– Molde har slitt den siste tiden, og derfor var dette en ekstremt viktig seier for Erling Moe og hans menn. De har fortsatt mye å gå på spillemessig, men disse tre poengene gjøre at de nå har en solid luke til Odd, og så må jo Molde håpe at Bodø/Glimt roter bort poeng mot Start senere i kveld, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Leke James sitt straffespark var alt annet enn perfekt, men det allikevel en meget imponerende redning av Rossbach. Måten James kriger inn seiersmålet er nok et bevis på hvor vanskelig han er å stoppe, og så må det jo være ufattelig surt for Odd å tape kampen på den måten, rett etter at Rossbach reddet straffesparket, legger Mathisen til.

Odd fikk brutt seiersrekken med lørdagens tap, etter å ha vært ubeseiret de siste fem kampene.

– Jeg har sagt til gutta i garderoben at jeg er veldig stolt over hvordan de gjennomførte kampen på. Jeg synes vi spilte en sterk bortekamp mot et meget godt fotballag på deres hjemmebane. Så er det litt sånn i fotball at det er marginer, og da er det ikke alltid rettferdig. Da synes jeg vi hadde fortjent å få med noe hjem til Skien. Det gjør vi ikke, det er skuffende, men måten vi opptrådde på er jeg veldig stolt av. Fortsetter vi å spille på denne måten kommer vi til å ta bra med poeng, sier Odd-trener Jan Frode Nornes til TV 2.

Stolpetreff fra Ruud

Odd kom til noen farlige sjanser på Aker Stadion og hadde også et grep om kampen i en periode i løpet av førsteomgang. I andreomgang satte Elbasan Rashani ballen i mål, men ble avblåst for offside.

Kun minutter før slutt hadde Espen Ruud en avslutning i stolpen, men nærmere enn det kom ikke gjestene fra Skien.

– Odd hadde sine sjanser til å få med seg poeng, og spesielt den sjansen til Ruud fem minutter før slutt er stor, understreker Mathisen.

– Rashani er heldig som ikke blir utvist

Odds Elbasan Rashani var involvert i flere situasjoner i løpet av kampen og fikk gult kort like før pause.

Tenningen i kampen økte etter hvilen, og Rashani bokset bort ballen i frustrasjon etter at dommeren hadde blåst.

– Rashani er heldig som ikke ble utvist tidligere i kampen, for der burde en av dommerne ha grepet inn slik at Rashani fikk sitt andre gule kort, mener Mathisen.