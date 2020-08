Lukasjenko ber hæren slå ned revolusjonsforsøk

Hviterussland har vært preget av omfattende uro etter at de offisielle resultatene fra presidentvalget 9. august ga Lukasjenko en suveren seier. Etter uker med demonstrasjoner ber han lørdag hæren ta strenge midler i bruk.

– Det er klart at den interne politiske situasjonen i landet blir hisset opp med en plan om en revolusjon. Militæret må ta i bruk de strengeste midlene for å beskytte integriteten til landet vårt, sier Lukasjenko, ifølge det statlige nyhetsbyrået BelTA.

Det russiske nyhetsbyrået Ria Novosti melder at Lukasjenko også varsler at alle statlige bedrifter der det streikes, vil bli stengt fra mandag.

Planlegger militærøvelse

Det har vært daglige demonstrasjoner siden presidentvalget. Flere land har varslet at de ikke anerkjenner valget og har bedt hviterussiske myndigheter unngå vold mot demonstrantene.

Lukasjenko besøkte lørdag en militærbase i Grodno, nær grensa til Polen. Der avviste han demonstrantenes krav, og slo fast at de er støttet av utenlandske interesser.

– Tilgi politiet deres feil, de er også en del av vårt folk, sa Lukasjenko til befolkningen i Grodno.

Det er planlagt en større militærøvelse i Grodno-regionen neste uke.

– Vil aldri akseptere Lukasjenko

Opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaja, som har gått i eksil i Litauen for sin egen sikkerhets skyld, sa fredag at hviterusserne aldri vil akseptere Lukasjenko.

– Det bør være klart for presidenten at det er behov for endring. Jeg håper den sunne fornuften vinner fram, at folket blir hørt, og at det blir holdt et nytt valg, sa Tikhanovskaja på sin første pressekonferanse siden hun rømte hjemlandet.

Hun ba streikende fabrikkarbeidere samarbeide med koordineringsrådet hun har opprettet for å lede de prodemokratiske demonstrasjonene. Dette rådet er under etterforskning av hviterussisk politi.

