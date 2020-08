Siv Jensen vil løfte klimasaken - møter motstand i eget fylkeslag

Siv Jensen vil ha et Frp som i større grad løfter klimadebatten internasjonalt. Sentrale politikere i hennes eget fylkeslag varsler klimakamp på landsmøtet.

Under en tale på FpUs landsmøtet lørdag brukte Siv Jensen store deler av tiden på å snakke om klima og miljø.

Hun fremhevet også de yngres engasjement:

– Spesielt mange yngre mennesker har nå et engasjement som er grunnleggende positivt. For de globale utslippene, de må ned. Og vi må løse en plastkrise som bare vokser seg større og større for hver dag som går.

– Dreier du litt kurs for partiet nå?

– Fremskrittspartiet skal generelt være mye tydeligere og tøffere enn vi kunne være de årene vi satt i regjering. Jeg tror velgerne setter pris på at de kjenner oss igjen, sier Jensen til TV 2.

– Høyt på dagsorden

Under talen uttrykte partilederen at hun i fremtiden vil ha et langt tydeligere Frp i spørsmål som omhandler klima og miljø.

– Det er helt selvsagt at disse spørsmålene skal stå høyt på dagsorden hos oss. I alt for lang tid så mener jeg at vi på høyresiden har latt radikale på ytterste venstreside få dominere ordskiftet i klimadebatten med splittende retorikk og kortsiktig tankegang, sa Jensen fra talerstolen.

Jensen mener at venstresiden nærmest har hatt monopol på å diskutere hva som er god klimapolitikk. Det vil hun ha en slutt på.

– For oss så betyr det at vi må bli langt flinkere til å løfte debatten om hvordan Norge i en internasjonal sammenheng kan bidra til å kutte utslipp på en måte som gir mest mulig utslippskutt per brukte krone, sier hun.

– Det virker som venstresiden tror at Norge har en egen atmosfære, men det har vi ikke, talte Jensen til full jubel fra salen.

Varsler klimakamp på landsmøtet

Tidligere har det stormet rundt Siv Jensens eget fylkeslag, Oslo Frp. Der sitter det flere sentrale Frp-politikere som ligger på en helt annen linje enn partilederen i spørsmål om klima.

Fylkesleder i Oslo Frp, Geir Ugland Jacobsen, er en av dem. Om Siv Jensens tale i dag sier han:

– Det er kanskje litt prematurt å gå ut med en aksept om at det klimaendringene er menneskeskapt, når vi skal diskutere dette på landsmøtet og under arbeidet partiprogram.

Både fylkeslederen, stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde og Carl I. Hagen i Oslo Frp har ved flere anledninger uttalt at de er klimaskeptikere. De er usikre på om klimaendringene er menneskeskapt.

– Jeg er klimaskeptiker, og det er mange av oss i Oslo Frp, det er ikke noen hemmelighet, sier Jacobsen.

– Dere er jo veldig langt unna Siv Jensen i dag. De uenighetene kan vel ikke fortsette?

– Nei, men det er mange realister i Frp, også utenfor Oslo.

– Hva håper du kommer ut av landsmøtet?

– At vi kan legge fakta til grunn og forholde oss til realismen.

– Hva gjør du hvis partiet ikke endrer kurs i favør Oslo Frp?

– Da vil jeg si at det er veldig trist, avslutter fylkeslederen.

TV 2 har også vært i kontakt med stortingsrepresentat Christian Tybring-Gjedde.

– Jeg ønsker ikke å programerklære noe i dag, for dette er en politisk prosess vi skal ta på landsmøtet, sier Tybring-Gjedde.

Avviser oppgjør

Siv Jensen sier til TV 2 at dagens tale ikke var et oppgjør med eget fylkeslag.

– Dette var en tale til Fremskrittspartiets ungdom, som har landsmøte med utgangspunkt i det som står i partiets partiprogram i dag.

– Men du har tydelige stemmer i partiet ditt som mener noe helt annet om klima og miljø enn det du sier her i dag. Er det to fløyer i partiet ditt?

– Nei, det er det ikke. Det er en helt ærlig sak å ønske å fremme forslag til behandling på partiets landsmøte. Men det er landsmøte som til en hver tid vedtar den politikken som Frp skal følge. Vår stortingsgruppe og jeg følger den til en hver tid vedtatte politikken.

Kritiserer venstresiden

Frp-lederen mener at hovedproblemet med venstresidens klimapolitikk er at de tror Norge har en helt egen atmosfære. Hun omtaler tilnærmingen som klimanasjonalisme og gammelsosialisme.

– Venstresidens politikk handler utelukkende om å innføre nasjonale tiltak som ikke tar hensyn til at klimautfordringene er et globalt problem, som dermed krever globale løsninger.

Hun mener det er meningsløs og dyr symbolpolitikk som kun skaper vanskeligheter for folk flest.

– Vi må legge tilrette for endring gjennom innovasjon, teknologiutvikling og markedsøkonomiske prinsipper, som alltid har fungert gjennom alle utfordringer verden har stått overfor.

– Vil velgerne se et annet Frp i debatten om klima og miljø fremover?

– Velgerne kommer til å se et tydelig og tøft Fremskrittsparti i alle politiske saker fremover, svarer Jensen.

– Men enda tydeligere på klima?

– De kommer til å se et veldig tøft og tydelig Frp på alle politikkområder fremover, avslutter Siv Jensen.