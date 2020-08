Kaos under SIAN-demonstrasjon

Politiet måtte bruke pepperspray under SIAN-demonstrasjon i Bergen lørdag. SIAN-leder Lars Thorsen ble skadd under sammenstøtene, og flere motdemonstranter er pågrepet.

Det brøt ut kaos under en SIAN-demonstrasjon i Bergen lørdag ettermiddag.

Kort tid etter at demonstrasjonen hadde startet ble SIANs leder Lars Thorsen sett blødende på stedet, etter at han hadde blitt slått ned.

Brukte tåregass

TV 2s reporter på stedet opplyser at opplegget til SIAN i starten foregikk rolig, men etter hvert hoppet én motdemonstrant over gjerdet og gikk løs på personen som sto og holdt en appell.

Politiet måtte bruke pepperspray mot motdemonstrantene. Til slutt ble det så mye bråk at SIAN valgte å avslutte demonstrasjonen.

– Det ble en del stein- og eggkasting og folk som ville komme seg inn forbi sperringene. På grunn av det har SIAN valgt å avslutte demonstrasjonen, sier Per Algrøy, operasjonsleder i Vest politidistrikt.

Flere satt i håndjern

Flere personer ble satt i håndjern av politiet på stedet.

– Demonstrasjonen er avsluttet etter at det var opphetet stemning. Vi er ikke lenger på stedet, sier Algrøy.

Politiet vil heller ikke kommentere hvem som er pågrepet og hvorfor.

– Hvem som er pågrepet og hvorfor må jeg komme tilbake til, sier operasjonsleder Per Algrøy.

SKADET: Leder for SIAN, Lars Thorsen blødde etter demonstrasjonen fra hodet. Foto: Eivind Senneset / NTB scanpix

– Bilder tatt på stedet viser at SIAN-leder Lars Thorsen ble skadet. Kan du bekrefte det?

– Det er noe vi også må komme tilbake til, sier operasjonslederen.

Til TV 2 sier Lars Thorsen at han etter egen mening holdt en helt ordinær monolog som ikke var spesielt krenkende.

– Nå har det eskalert til det punktet at man nesten ikke kan gå på gaten. Det er en tragedie for Norge at vi har et så polariserende samfunn. Mennesker som hater demokratiet så sterkt. De har en demokratifiendtlig holdning som ikke kan endres, sier Thorsen.

BARRIKADERT: Utenfor Politihuset i Bergen står politi med skjold og hjelmer på rekke og rad. Foto: Guro Halleraker / TV 2

Pågående situasjon i Bergen sentrum

Rett før klokken 16.00 er det fortsatt mye folk og politi i gatene. Bilder viser også at et titalls opprørspoliti står utenfor politistasjonen. Det er også mye ungdom i område.

Til NTB sier politiet at oppbudet har sammenheng med markeringen på Festplassen.

– Det er en situasjon i sentrum som vi har beredskap opp mot, men det er ikke noe pågående voldssituasjon. Vi er ikke helt fornøyd med situasjonen i sentrum nå, sier operasjonsleder Algrøy.