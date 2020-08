Sørkoreansk popsensasjon satte YouTube-rekord

Popgruppen, som er blitt en verdenssensasjon tross koreanske sanger, klarte dermed ikke å nå den magiske 100-millionersgrensa med sin første engelskspråklige låt.

Videoen til låten «Dynamite» ble sett 98,3 millioner ganger i det første døgnet etter at den ble lastet opp. Forrige rekord var på 86 millioner visninger for k-popgruppa Blackpinks video «How you like that».

BTS er det første sørkoreanske popbandet som har toppet listene i både USA og Storbritannia.

