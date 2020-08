Stor redningsaksjon i Oslofjorden

Det foregikk lørdag formiddag en stor redningsaksjon, etter at en liten fritidsbåt ble funnet drivende i Oslofjorden ved Filtvedt.

Lørdag morgen drev det i land en liten, tom fritidsbåt ved Filtvedt i Oslofjorden.

– Vi jobber ut fra en hypotese om at det har vært noen i båten, men jobber med å få bekreftet eller avkreftet dette, sa Steinar Vatne, redningsleder i Hovedredningssentralen Sør-Norge, til TV 2 ved 10.40-tiden.

Alle nødetatene, en redningsskøyte, redningshelikopter og en båt fra Røde Kors deltok i aksjonen.

Klokken 10.50 opplyser Oslo politidistrikt at båtføreren er gjort rede for, og at redningsaksjonen avsluttes. Båtføreren var i god behold.