Fotballryktene: – Solskjær må se rival stikke av med overgangsmål

Arsenal trenger forsterkninger i forsvaret før neste sesong, og ifølge The Times skal Mikel Arteta være nær ved å sikre seg midtstopperen Gabriel Magalhaes for nesten 320 millioner kroner fra Lille.

Det vil være en smell for Ole Gunnar Solskjær og Manchester United, som ifølge flere rapporter skal være interessert i Gabriel, men som ikke har lykkes med å komme til enighet med Lille. Dermed kan Solskjær bli nødt til å se den brasilianske midtstopperen gå til Premier League-rivalen.

ETTERTRAKTET: Lille-stopper Gabriel Magalhaes, her u duell med Paris Saint-Germain-stjernen Ángel Di María. Foto: Franck Fife / AFP

The Times skriver imidlertid at Napoli ikke har gitt opp å sikre seg Gabriel, som kan være fyren som erstatter Manchester City-aktuelle Kalidou Koulibaly. Dersom Napoli ikke skulle få tak i Gabriel, sikter de seg inn på Arsenals Shkodran Mustafi, skal man tro Daily Star.

Joe melder at Manchester United vil bruke 320 millioner kroner for Juventus' kantspiller Douglas Costa. Juventus forlanger ytterligere 100 millioner kroner for å slippe brasilianeren til Manchester United.

Chelsea er svært aktive på overgangsmarkedet for tiden. Frank Lampard har allerede fått inn Hakim Ziyech og Timo Werner før neste sesong, men London-klubben er langt fra ferdighandlet. The Guardian skriver at Chelsea nærmer seg signering av både venstreback Ben Chilwell fra Leicester og Bayer Leverkusens offensive midtbanespiller Kai Havertz.

I tillegg skal klubben holde samtaler med PSG-stopper Thiago Silva, som kan komme gratis etter søndagens TV 2-sendte Champions League-finale. Le10 Sport rapporterer at også Lille-målvakt Mike Maignan er ønsket.

West Ham prøver ifølge The Times å bli kvitt tidligere Arsenal-spiller Jack Wilshere, som sitter på en fet ukeslønn. The Hammers skal til og med vurdere å kjøpe Wilshere ut av det siste kontraktsåret.

Juventus nyansatte trener, Andrea Pirlo, ligger ikke på latsiden. Blase Matuidi har allerede forlatt Torino-klubben. Ifølge overgangsguruen Fabrizio Romano har Juventus også gitt beskjed til midtbanespiller Sami Khedira og angriper Gonzalo Higuaín at de kan finne seg ny klubb.

Leeds forbereder seg til sin første Premier League-sesong på 16 år. Daily Mail skriver at Valencia-spiss Rodrigo er et viktig overgangsmål for Yorkshire-klubben. The Sun hevder Leeds også vil prøve å slå kloen i Freiburg-stopper Robin Koch etter å ha mislykkes med å sikre seg Ben White på permanent basis fra Brighton.