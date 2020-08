Det hvite hus holdt privat minnegudstjeneste for Trumps bror

Robert Trumps kiste ble transportert til en begravelsesvogn utenfor Det hvite hus, der presidenten, førstedame Melania Trump og flere medlemmer av Trump-familien deltok i minneseremonien.

Presidentens yngre bror døde lørdag forrige uke, 71 år gammel. Dødsårsaken er ikke blitt gjort kjent, men det er på det rene at han var innlagt på sykehus før han døde.

Donald Trump besøkte sin bror iført munnbind på sykehuset i New York forrige uke, i etterkant av at det ble kjent at broren var alvorlig syk. Ifølge CNN har Robert Trump vært syk i flere måneder.

Robert, I Love You. Rest In Peace! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 21, 2020

Donald hadde et svært nært forhold til sin yngre bror, og omtalte ham som sin beste venn kort tid etter dødsfallet. Etter fredagens minnegudstjeneste, tok Trump til Twitter for å hylle broren.

– Robert, jeg elsker deg. Hvil i fred! skriver presidenten.

Før han døde ledet Robert an i søksmålet mot niesen Mary Trump, med mål om å stoppe boka hun har skrevet om oppveksten til Donald i den ifølge henne dysfunksjonelle Trump-familien.