Seks døde etter skogbranner i California – 175 000 på flukt

Røyken farger himmelen svart i store deler av nordlige California, hvor skogbrannene har herjet hele fredag. Det er flere hundre aktive branner i delstaten, de verste like utenfor San Francisco.

Brannene startet etter at over 12 000 lynnedslag traff delstaten, som de siste dagene har vært rammet av en kraftig hetebølge. Hittil er seks mennesker bekreftet omkommet.

Doblet i størrelse

Hundrevis av bygninger er allerede ødelagt, mens tusenvis er truet av flammene. Lokale myndigheter opplyser at enkelte av brannene har doblet seg i størrelse siden torsdag, og over 175 000 mennesker er tvunget til å evakuere.

Brannmannskapet bruker store ressurser i kampen mot flammene. Foto: Justin Sullivan/GETTY IMAGES/AFP

Flammene dekker på et samlet areal på over 312 000 hektar, omtrent like stort som den amerikanske delstaten Rhode Island.

Om lag 12 000 brannmannskaper arbeider i delstaten, som kjemper mot 24 store branner og hundrevis av mindre branner. Slukningsarbeidet er utfordrende, ettersom flammene herjer i bratt terreng, samtidig som de spres av kraftig vind i området.

Historisk store

To av brannene er nå de syvende og tiende største i delstatens historie, ifølge guvernør Gavin Newsom.

– Vi har ganske enkelt ikke sett noe som dette på mange, mange år, sier Newsom på en pressekonferanse fredag.

Guvernøren ber innstendig om at president Donald Trump undertegner et katastrofeordre, slik at delstaten får hjelp til å slukke brannene.

– Vi er overhodet ikke naive med tanke på hvor dødelig denne situasjonen er, legger Newsom til.

Lokalbefolkningen i Healdsburg ser på brannens ødeleggelser i nærheten av en vingård. Foto: Justin Sullivan/AFP

Frykter smittebomber

Samtidig herjer koronaviruset videre i California. Delstaten har passert 650 000 smittetilfeller, mest i hele USA. Flere av de som har måtte forlate hjemmene sine etter brannene, frykter nå at tett befolkede evakueringssentre kan være smittebomber.

– Ikke bare må vi hanskes med koronaviruset, men også med varmen og brannene, sier Cheryl Jarvis til BBC. Hun sover i bilen sin heller enn å gå inn i det tettpakkede samfunnshuset hvor evakuerte samler seg.