Det var nesten som i gamle dager da herrestafetten i VM alltid gikk på en fredag formiddag. Hele Norge stod stille, og folk benket seg foran skjermen. Man hadde utsatt lunsjen for å få med seg Petter Northug.

Ankermannen.

Spent på hva han skulle finne på.

Og igjen leverte Northug en spektakulær forestilling. Bare denne gangen uten skidress og ski.

For når Norges største idrettsstjerne de siste 15 årene står fram som narkoman, innrømmer å ha oppført seg en idiot på veien, og offentlig tar et oppgjør med sin egen livsstil – så flommer sosiale medier umiddelbart over med kjærlighet, respekt, tårer, og overraskende mye sympati. Ispedd litt hat, selvsagt. For de har svært gode dager nå, haterne.

Det var TV-serien «Exit» i virkeligheten. Per Angell Berntsen

Selv i det som burde vært hans livs mørkeste øyeblikk, maktet han å gi folket det han alltid har gjort på den store scenen.

Petter Northug ga oss noe ekstraordinært.

Raske cash i bilen, Snapchat i 200 km/t, og innblikk i et miljø som fester og snorter kokain fem dager i strekk. Det var TV-serien «Exit» i virkeligheten.

Pressekonferansen burde nesten hatt 18-årsgrense.

Der snakket han om et tomrom i tilværelsen som han har fylt med å søke spenning med dop og idiotiske handlinger i trafikken. Den siste uka har vist at det norske folk også har hatt et skrikende tomrom å fylle etter Petter Northug ga seg som skiløper. Media har pøst på med saker - og klikktallene er på høyde med da Northug herjet i skiløypa.

Om han selv har et alvorlig rusproblem, så er det norske folk minst like hekta. På fenomenet Northug.

Sportskommentatorene har kranglet i en uke om man skal synes synd på mannen. Idrettsministeren har allerede felt en etisk dom over ham, oppmuntret av de sedvanlige moralistene som har fått enda mer godsaker de kan sverte han med.

Det er mer enn nok meninger til alle. Og alle kan publisere hva de vil på Twitter, Facebook, og Instagram. På godt, eller vondt.

Så hva er det som er så fengslende (unnskyld ordbruken) med Petter Northug?

Jeg har vært så heldig å få være til stede å se alle mesterskapsgullene til Petter Northug jr. live. Og har fått være med å bivåne en reise på nært hold der gutten på et tidspunkt gikk fra å være en streetsmart bygdetulling som var god på ski, til å bli et fenomen som ble større enn han selv allerede mens han var aktiv.

For Petter Northug vant bare ikke. Han vant på en måte ingen hadde sett før. Og han snakket på en måte som appellerte til hele folket.

Gutta ville være som han. Og jentene ville være med han. Per Angell Berntsen

Gutta ville være som han. Og jentene ville være med han.

Og ikke minst. Northug løste oss fra et 500 års langt svenskekompleks. Siste resten forsvant da han ble hyllet for femmilsgullet under VM i Oslo i 2011 – ironisk nok i den norske paradegata Karl Johan som har fått navnet etter en svensk konge.

De som sier at idrett ikke har betydning for nasjonsbyggingen hadde kanskje et argument FØR Petter Northug. For i moderne tid er det ingen enkeltperson som i større grad har bidratt til å gjøre nordmenn glade og stolte.

Nettopp fordi ingen kunne stille seg likegyldig til måten han vant på.

Måten han reiste seg etter fyllekjøringen på i 2014, ville vært det perfekte manuset for en Hollywood-film. Per Angell Berntsen

Og det skader aldri at en nasjonalhelt faller ned fra tronen og får trøbbel. I alle fall hvis historien har en «happy ending». Måten han reiste seg etter fyllekjøringen på i 2014, ville vært det perfekte manuset for en Hollywood-film. Det har nok også senket terskelen for hvordan opinionen har dømt han denne gangen.

De fleste av oss digger jo også folk som er annerledes. I forhold til Petter Northug har de fleste av oss levd relativt kjedelige liv.

Og er det ikke litt sånn, hvis man skal være helt ærlig – at en liten del av oss tenker – det må jo være litt kult å være så gal som Petter Northug..

Hvem har ikke i sine svakeste stunder– innerst inne hatt bare bitte litt skammelig lyst til å kjøre villmann med en feit sportsbil?

Jeg er ganske sikker på at mange av oss tenker sånn. For det ligger kulturelt innprentet i oss, gjennom film, TV-serier, bøker og musikk – at vi heier på antihelten og den karismatiske bølla.

Vi elsker figurer som er geniale til tross for sine svakheter og laster.

Kanskje er Petter Northug idrettens svar på Harry Hole? En ekstremt begavet fyr med et svartsinn som han tidvis drukner i rus. Per Angell Berntsen

Kanskje er Petter Northug idrettens svar på Harry Hole? En ekstremt begavet fyr med et svartsinn som han tidvis drukner i rus.

Poenget mitt er.

Northug-saken har igjen vist oss at svakhet, dårlig dømmekraft, og avhengighet, IKKE trenger å bety noe for hva folk tenker om deg som person.

Så lenge du byr på noe ekstraordinært, så kan du komme unna med ekstremt mye. Selv for en eks-idrettsmann som er i ferd med å bygge seg en framtid i å selge produkter for en sunn livsstil.

For de av oss som har vokst opp med Jimi Hendrix, Jim Morrison, Amy Winehouse, eller Kurt Cobain i 27-klubben, så er det jo en vedtatt sannhet at de mest begavede av oss ofte får trøbbel med rus.

Men jeg kan ikke huske å ha møtt noen som mente at jeg ikke burde høre på Nirvana fordi Kurt Cobain tok heroin.

Så det er selvsagt forskjeller på folk – og sånn sett verre for Northug enn for en kunstner å bli tatt med dop.

Men i vår vestlige kultur, med alle våre moralske og etiske standarder til tross, har vi hatt en forkjærlighet for antihelten. Og det er denne som på et merkverdig vis ser ut til å berge store deler av Northugs omdømme enda en gang.

Så hva skjer når Petter skal på avrusning? Må det norske folk på «rehab» samtidig? Har vi endelig fått dosen vår? Tåler vi flere Petter-skandaler nå?

Nå handler det faktisk om noe så eksistensielt som liv eller total undergang for et medmenneske. Per Angell Berntsen

Jeg tror vi skal greie oss fint. Også uten nye ekstraordinære forestillinger fra Mosvik, Kløfta, eller Tjuvholmen.

For uansett om du elsker, eller hater Petter Northug.

Nå handler det faktisk om noe så eksistensielt som liv eller total undergang for et medmenneske.

Så kanskje bør vi alle – inkludert hovedpersonen selv – legge bort fenomenet Petter Northug for en stund, og innse at det nå er bare Petter som må sørge for å få orden på seg selv.

Det kan ta tid. Det kan bli tøft. Men jeg tror vi alle står oss best på å gi han det forsøket. I stillhet. Selv om faren er overhengende for at abstinensene blir store på veien.

Både for han selv og det norske folk.