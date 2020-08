Enighet i lønnsoppgjøret: – Storstreik avverget

Arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri og fagforbundene Fellesforbundet og Parat har kommet til enighet. Dermed blir det ingen storstreik.

22 timer på overtid kunne riksmegler Mats Wilhelm Ruland meddele at partene har kommet til en løsning. Norsk Industri har i samråd med Fellesforbundet kommet fram til en økonomisk ramme på årets oppgjør på 1.7 prosent

Jørn Eggum i Fellesforbundet er fornøyd med enigheten og sier de har fått reallønnsvekst.

– Det har vært et krevende oppgjør som har dratt seg ut i tid, men det har vært helt nødvendig, sier Jørn Eggum i Fellesforbundet.

Kunne blitt storstreik

Norsk Industri sier at korona pandemien var med på å gjøre årets oppgjør mer tidkrevende.

– Det har vært et bakteppe på grunn av pandemien som har gjort dette ekstra krevende. Det har ført til at vi har brukt lang tid, sier Stein-Lier Hansen i Norsk Industri.

Partene som har forhandlet nå, utgjør altså det såkalte frontfaget. Det de kommer fram til, er vanligvis retningsgivende for lønnsoppgjøret i øvrige sektorer.

28.000 industriarbeidere sto i fare for å bli tatt ut i streik hvis ikke partene kom til enighet.

Ny rekord

Forhandlingene som skulle vært ferdig natt til fredag har holdt på 22 timer på overtid. Det betyr at det er satt ny Norges rekord i mekling på overtid under et hovedoppgjør.

Den forrige rekorden ble satt i 2014 da partene ble partene enige først 18 timer på overtid, skriver FriFagbevegelse.

Sist det var frontfagsoppgjør, i 2016, gikk det 13 timer på overtid.

– Partene bruker lengre og lengre tid. Om du går femten år tilbake, da var de ferdig når du sto opp om morgenen, forteller Fafo-forsker og tariff-ekspert Kristine Nergaard til Magasinet for fagorganiserte.