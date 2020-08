Lukaku fra helt til synder på 70 minutter: – For et drama!

Sevilla vant Europaligaen for sjette gang. For Romelu Lukaku og Inter ble det en dyster kveld.

Sevilla - Inter 3-2 (2-2)

Se Lukaku-selvmålet i vinduet øverst!

For en finale det ble mellom Sevilla og Inter denne fredagskvelden. Romelu Lukaku åpnet ballet med 1-0 etter fem minutter, men Sevilla slo tilbake. Til pause sto det 2-2 på RheinEnergie Stadion, og stillingen holdt seg til det 74 minutt.

Så kom vinnermålet for spanjolene – på verst tenkelige vis for Inter og Lukaku.

Et brassespark fra Diego Carlos så ut til å gå til side for mål, men Lukaku strakk ut foten for å stoppe ballen. Det gikk ikke slik han ville og ballen gikk i mål. Inter klarte ikke å slå tilbake, og Sevilla vant 3-2 etter selvmål av Lukaku.

– For en fotballkamp, for et drama, sier TV 2s kommentator Nils Johan Semb.

Sevilla-sjefen gjorde én endring – fikk betalt

Etter de første 45 minuttene var det nok ikke bare spillerne som trengte en pust i bakken, for det gikk fort i svingene og kampen tok fyr allerede etter drøye to minutter. Romelu Lukaku ble felt av Diego Carlos og Inter fikk straffe. Den tok Lukaku ansvar over selv og sendte Inter i ledelsen.

Men Inter rakk nesten ikke å tenke seg om før spanjolene svarte. Syv minutter tok det før Luuk de Jong headet inn utligningen.

Julen Lopetegui hadde gjort én endring på laget som slo ut Manchester United og det var de Jong inn for Youssef En-Nesyri. Det valget lønnet seg, for etter halvtimen spilt satte de Jong inn sin andre for kvelden og hadde snudd kampen for Sevilla.

– Jeg synes det er utrolig kult å se en spiller som Luuk de Jong, som har slitt mye denne sesongen, og bare griper muligheten så voldosmt i en finale. To nydelige scoringer, sier TV 2s fotballekspert Mina Finstad Berg.

Det endret seg fort etter kampens første scoring, og det endret seg enda fortere etter de Jong satte inn 2-1. To minutter tok det fra den scoringen til Diego Godín utlignet til 2-2 og det stod igjen likt i finalen.