Syrstad Engen-dobbel i CL-målfest - Graham Hansen og Barca avgjorde sent

Ingrid Syrstad Engen scoret to ganger da Wolfsburg knuste Glasgow 9-1 i mesterligaens kvartfinale, mens Caroline Graham Hansens Barcelona tok seg videre med 1-0 over Atlético Madrid i sitt oppgjør.

– Det føles så klart veldig bra å bidra med to mål i en kvartfinale i Champions League. Det er viktig at vi klarer å score ganske tidlig i kampen, det gir oss ro til å styre og kontrollere hele veien inn. Alt i alt en perfekt start for laget, sier Systad Engen til TV 2.

Hun gleder seg over sine første mål i den gjeve turneringen, og forteller om en tilværelse der hun stortrives med en rolle i laget som gjør henne mer målfarlig.

– Det er det som er artig med å være i dette laget her. Man har muligheten til det som midtbanespiller. Vi har gode relasjoner på midten, så jeg kan være med opp. Jeg trives godt med den rollen her akkurat nå, sier hun.

Tidlige scoringer avgjorde

Midtbaneprofilen er også tydelig på viktigheten av det å finne nettmaskene tidlig mot presumptivt svakere motstand. Da hun selv satte inn 2-0-målet mot de useedede skottene var det bare gått 20 minutter, og to Pernille Harder-scoringer like før pause avgjorde det hele allerede halvveis.

– Det er veldig viktig i en sånn kamp. Man risikerer at Glasgow kunne ligget lavt hele kampen, og vi kunne slitt med å score, så det er klart det er viktig å sette dem tidlig. Da kan vi kontrollere resten av kampen, og de falt sammen etter hvert, sier Syrstad Engen.

Målfest for Wolfsburg, jevnere for Barca

Wolfsburg var storfavoritter før sitt kvartfinaleoppgjør som ble spilt i spanske San Sebastian for tomme tribuner. Den tyske storklubben sparte ikke på kruttet av den grunn, og leverte en festforestilling Glasgow-spillerne nok vil glemme så fort som mulig.

Syrstad Engen spilte hele kampen på Wolfsburg-midtbanen, og var svært delaktig i storseieren. Hun la på til både 2-0 og 3-0 før pause. Det første målet var enkelt da hun fikk stå helt alene på en corner og heade ballen i mål, men mål nummer to var en liten juvel.

Et vakkert Wolfsburg-angrep ble avsluttet av et veltimet Engen-løp, og den norske landslagsspilleren kunne bare kontrollere ballen i mål. Danske Pernille Harder ble firemålsscorer for Wolfsburg i en kamp der de grønnkledde fra Tyskland ikke ga seg før de hadde scoret ni mål.

Slet seg til seier

Seirene gjør at Wolfsburg og Barcelona skal møtes i mesterligaens semifinale tirsdag. Sistnevnte styrte nemlig kampen, men måtte allikevel slite for å ta seg videre med 1-0 mot Atlético Madrid.

– Det va fint å spille kamp igjen etter så mange måneder uten, og jeg følte meg egentlig veldig bra form. Det kjentes bra ut, selv om man også merket at det som lag var rusk i maskineriet, sier Barcelona-spilleren til TV 2.

Graham Hansens nåværende klubb fikk nemlig en helt annen opplevelse i sin kvartfinale enn det hennes gamle lagvenninner i Wolfsburg gjorde. Den spanske mester var favoritter mot ligatoer Atlético, men slet lenge med en velkjent Atletico-forsvarsmur.

– Jeg synes vi vinner fortjent. Vi har mer enn nok sjanser til å drepe kampen lenge før, men de skal også ha honnør for at de gjorde det vanskelig for oss, sier driblefantomet.

EVIG UROMOMENT: Caroline Graham Hansen var aktiv gjennom hele kampen og bød på store problemer for Atléticos forsvar. Foto: Villar Lopez/AFP

Burde scoret - viktig innlegg til matchvinnermålet

Den norske stjernen var blant Barcelonas beste, og hadde både innlegg og skuddforsøk som kunne ha blitt noe. Blant annet misset hun på en stor sjanse alene med keeper midtveis i 2. omgang, før hun deretter traff blink med innleggsfoten ti minutter før full tid.

Graham Hansens innlegg fra høyre havnet først hos Asisat Oshoala, før midtbanespilleren Kheira Hamraoui fikk kontroll på ballen og satte den i mål.

– Jeg føler at jeg gjør litt opp for meg, for jeg burde ha scoret tidligere. Ballen spratt opp idet jeg skulle skyte, og det er sånt som skjer. Men jeg får en slags assist der, og da gjør man litt opp for seg. Så det var deilig å føle at man bidrar, sier hun.

Scoringen var nok til å sikre en fortjent seier for Barcelona mot et Atlético som satset alt på forsvarsspillet i en situasjon der de var svekket både på grunn av spillere i karantene og mange nye fjes. Umiddelbart etter ballen satt i nettet, fanget også TV-produsenten opp en Graham Hansen som tilsynelatende manet til ro overfor lagvenninnene.

– Jeg sa vel egentlig bare at vi skulle fortsette å spille. Ta vare på ballen slik vi hadde gjort hele kampen. De var mest opptatt av å forsvare seg, og håpe på at de skulle få en sjanse eller to, men så lenge vi klarte å fortsette å spille og holde på ballen, så ville det gå. Det handlet om ikke å gi dem en sjanse, og det klarte vi, sier Graham Hansen.