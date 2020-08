– Jeg hadde bange anelser i fjor, men har følt ting var bedre i år

Se hele Petter Northugs pressekonferanse i vinduet øverst.

Langrennsløperne var fredag kveld samlet i Aure for andre dag av Toppidrettsveka. Men det var ikke bare sprintfinalene på rulleski som var i fokus hos utøverne. Pressekonferansen med Petter Northug tidligere på dagen, der han innrømte narkotikamisbruk, hadde de fleste fått med seg.

Northug fortalte at han nærmest har levd et dobbeltliv det siste halvannet året, og narkotika-innrømmelsene kom som et sjokk på mange fredag.

– Hvis du har et problem, som han innrømte i dag, så er det nok sikkert sånn at du benekter det for dine nærmeste også. Jeg prøver å sette meg litt inn i den situasjonen, og det er nok lett for at det kommer noen løgner om det for å berge seg unna, sier Niklas Dyrhaug om sin gode venn til TV 2 og understreker:

– Derfor er jeg så jævlig glad for at han var så oppriktig som han var i dag, og sa det som det var. Han la seg flat og erkjente at han har et problem. Det tror jeg er det første som skal til for å komme inn i en prosess der han kommer seg ut av dette.

– Hva har du visst og hørt om livet hans?

– Det går jo alltid mye rykter om en superstjerne som Petter, og det vil det gjøre i både gode og onde tider. Det har gått mye rykter om mye forskjellig, men han har aldri sagt noe om det til oss.

– Vi snakker jo sammen en god del, men jeg skulle ønske at man hadde vært tettere på og spurt mer når sånne ting skjer. Men der har jeg kanskje ikke vært god nok... men sånn er det nå.

– Trodde det var bedre i år

Dyrhaug sier han trodde ting sto bra til med Northug, men innrømmer at han har mistenkt problemer tidligere.

– Helt ærlig og oppriktig så trodde jeg det var mye bedre i år. Jeg hadde litt bange anelser i fjor om at det var veldig mye festing, men i år har jeg følt at ting har vært bedre. Så det er veldig trist når sånne ting skjer. Men jeg tror dette kan føre til noe bra i det at han tar tak i problemene, og vi får gode gamle Petter tilbake der vi vil ha ham.

Han er tydelig på at han vil hjelpe sin venn, dersom Northug ønsker det.

– Jeg, og mange andre kompiser, kommer til å stille opp når han måtte ønske. Det har jeg sagt til han også. Jeg skal i hvert fall gjøre alt jeg kan for å få ham opp av det uføret han er i, sier Dyrhaug.

Tror Northug har viljen til å endre livet

Hans Christer Holund har tro på at Northug kan komme seg ut av problemene.

– Jeg håper at han kommer seg over dette her. Jeg synes Petter er en fin fyr. Han har gjort en feil og det skjønner han også. Så håper jeg at han kommer seg på rett kjøl igjen. Han er en intelligent fyr som kan få til mye her i livet hvis han først bestemmer seg for det. Det har vi sett i skiløypen, og jeg håper at han finner frem de egenskapene på nytt nå de neste årene.

– Du mener han har viljen?

– Det har han.

Didrik Tønseth synes det er bra at Northug er åpen om problemene.

– Jeg tror det han gjorde i dag er et stort steg på veien til å bli rusfri, mener han.

– Det var vel ikke noen stor overraskelse at vi så en ydmyk og lei seg Petter Northug i dag, Han la seg langflat, og det var vel det eneste han kunne gjøre i dag, å be om unnskyldning. Stort mer enn det får han vel ikke gjort nå. Det er en kjempealvorlig sak, og jeg håper han klarer å snu det, sier langrennskollega Simen Hegstad Krüger.