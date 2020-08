Hjembygda til Northug: – For mange blir dette veldig nært

Fredag fortalte Petter Northug at han har et alvorlig rusproblem.

Det skjer åtte dager etter at han ble stoppet av politiet på E6. Lasermålingen viste at han kjørte i 168 kilometer i timen i 110-sonen. Etterpå fant politiet 10 gram kokain i 34-åringens bolig.

Fredag erkjente den tidligere skihelten at han kjørte i over 200 kilometer i timen i en 80-sone mens han filmet med mobiltelefonen. I tillegg sier han at rusproblemene startet i januar 2019, da han ble introdusert for et miljø der rusmidler og hard festing er vanlig.

Nå er Northug i gang med behandling for rusproblemene, og 34-åringen sier at han er innstilt på å ta sin straff og komme seg gjennom en svært tøff periode.

– Overraskende stille

Han har avlyst alle planer til høsten, og Northug kommer til å tilbringe den neste tiden hjemme i Trøndelag.

I Mosvik, hjembygda til Northug, synes mange det var vondt å se 34-åringen på fredagens pressekonferanse.

– Det var det, men samtidig veldig flott å se at han tar tak, står frem og ønsker å komme seg videre. Det er ingen tvil om at Petter vil møte støtte her i bygda, sier Jonny Melting, varaordfører i Inderøy kommune til TV 2.

I sentrum av Mosvik ligger kafeen Tante Pose, som drives av Siw-Åse Myre. Dette er et møtested for mange i bygda.

– Hvordan opplever du at folk reagerer?

– Det har vært overraskende stille. Dette er hjemplassen hans, så for mange blir dette veldig nært. Jeg tror at folk er litt forsiktige med å prate om det som har skjedd, sier hun.

– Det er ingen som støtter handlingene, men Petter som person skal vi støtte. Han er fremdeles en helt i Mosvik, sier Myre.

Håper han får hjelp

Mannen som bor vegg i vegg med Tante Pose er 87 år gammel og heter Øivind Brattaker. Han beundrer Petter Northug for hans prestasjoner i skiløypa.

TROR PÅ NORTHUG: Øyvind Brattaker tror at sambygdingen vil komme sterkt tilbake.

– Han har vært verdens beste skiløper, og jeg tror ikke at noen kommer til å vinne både sprint og femmila igjen, sier 87 år gamle Øyvind Brattaker og fortsetter:

– Det er verst for familien, og det er ille for ham. Jeg håper at han kommer på rett kjøl igjen. Når man har vært en så stor idrettsmann, så bør han klare det, mener Brattaker.

FORBILDE: Mads Nervik i Mosvik IL sier at Northug er et stort forbilde basert på det han har prestert i skisporet. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Mads Nervik er leder i Mosvik IL, Northugs idrettslag fra barneårene. Han sier at 34-åringen har betydd mye for mange barn og unge i Mosvik.

– Jeg tror fortsatt at Petter er et stort forbilde basert på det han har prestert i skisporet. Når det gjelder det som har skjedd den siste uka, så håper jeg at Petter får hjelp.