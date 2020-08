Går med på å evakuere Navalnyj

Det opplyser sykehuset fredag kveld.

Et tysk ambulansefly står klar i byen Omsk til å frakte den alvorlig syke og komatøse Navalnyj til Berlin. Et tysk legeteam har fått undersøke ham og konkluderte tidligere fredag med at tilstanden hans var god nok til at han kunne flyttes.

Legene på sykehuset i Sibir sa tidligere at Navalnyjs tilstand var for ustabil til at han kunne flyttes.

Frankrike står klar til å bistå Navalnyj med medisinsk behandling, asyl eller beskyttelse, sier Frankrikes president Emmanuel Macron. Samtidig sier den tyske statsministeren Angela Merkel at både Frankrike og Tyskland står klare til å tilby Navalnyj medisinsk behandling.

Flere tyske organisasjoner jobbet torsdag for å få Navalnyj overført fra byen Omsk i Sibir til et sykehus i Berlin.

44 år gamle Navalnyj ligger livstruende syk og i koma på et sykehus i byen Omsk i Sibir etter det som kan være en forgiftning.

Han kollapset på et fly mellom byene Tomsk og Omsk torsdag morgen.

Ifølge Bild skal Navalnyj få behandling på det velrenommerte Charité-sykehuset i Berlin.