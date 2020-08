Stenseth knuste sammenlagtlederen

Ane Appelkvist Stenseth sparte ikke på noen krefter under sprintfinalen i klassisk fredag kveld og knuste konkurrent Tiril Udnes Weng.

Stenseth gikk i mål etter litt over tre minutter, og slo Weng med 20 sekunder.

– Jeg hadde litt lyst å bevise for meg selv at formen var innenfor rekkevidde. Prologen var bra og det stemte bra teknisk, så jeg tar med meg det, sier Stenseth til NRK etter finalen.

Men tross tap i finalen leder Weng Toppidrettsveka sammenlagt. Hun leder med 43 sekunder foran Helene Marie Fossesholm til morgendagens jaktstart.

– Jeg prøvde, tro det eller ei, å matche henne. Men jeg hadde ikke en sjanse, sier Weng til NRK.

Nå går hun for å sikre sammenlagtseieren lørdag.

– Konkurranse er konkurranse, så man går for å vinne. Det er morsommere å vinne enn å bli nummer to, tre eller fire, så jeg går for seieren, understreker Weng.

Erik Valnes knuste konkurrentene på åpningsetappen torsdag, men under fredagens klassisk sprint måtte han se seg slått av en suveren Johannes Høsflot Klæbo som vant med 11 sekunder med tiden 2.55.

– Det hadde vært gøy å få en skikkelig kamp, men jeg gikk inn i sparemodus da jeg skjønte at dette ikke gikk, sier Valnes som leder sammendraget foran Klæbo og Emil Iversen.

Iversen tok en Northug-målgang

Emil Iversen tok en Northug-målgang. Foto: Ole Martin Wold

Emil Iversen tok tredjeplassen på sprinten i Toppidrettsveka. Han kopierte Petter Northugs ikoniske målgang fra VM i Holmenkollen.

Emil Iversen tok tredjeplassen da han slo Håkon Skaanes i B-finalen. Det gjør at Iversen fortsatt har los på teten sammenlagt i Toppidrettsveka.

Iversen kopierte Petter Northugs målgang fra Holmenkollen-VM der han bremset ned før han passerte målstreken.

Det gjorde han få timer etter at Northug hadde forklart seg om sine rusproblemer på en pressekonferanse i Trondheim.