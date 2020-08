Olsen varsler hastemøte i hovedstyret om Tangen-ansettelsen

hovOlsen og Sanner møtte pressen 17.39 fredag om Tangen-saken. De kom direkte fra et kort møte sammen.



– Dette er en alvorlig sak



Her var finansministeren tydelig på hvem han nå mener har ansvaret for å rydde opp i Tangen-saken.

– Det er hovedstyre som må finne en løsning. De må møte forventningene og bekymringene til Stortinget. Dette er en alvorlig sak. Den påvirker omdømme og tilliten til Norges Bank, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Tangen inn til styremøte

Olsen fulgte opp med å varsle at de nå kaller inn Tangen selv til et møte med hovedstyre i Norges Bank.

– Vi i Norges Bank vil bidra til å finne en løsning som sikrer tillit til oljefondet. Vi har derfor kalt inn hovedstyret til et møte kommende mandag, sier Olsen.

Olsen ville ikke gå inn i konkrete løsninger Norges Bank kan presentere på møtet, men tar sikte på at Tangen fortsatt skal tiltre 1. september.

– Tangen er svært motivert for starte i jobben, sier Olsen.

Bakgrunnen for møtet mellom Sanner og Olsen i ettermiddag er at Stortingets finanskomité fredag kom med sin innstilling i Tangen-saken. Der slutter Stortinget i stor grad opp om den harde kritikken sentralbanken har fått fra sitt eget kontrollorgan, representantskapet.

Enstemmig fra Stortinget

Her er konklusjonen i den enstemmige innstillingen til Finanskomiteen:

Leder for NBIM kan ikke ha et eierskap eller interesser som skaper eller kan fremstå å skape interessekonflikter som er egnet til å svekke tilliten og omdømme til Norges Bank, i henhold til bankens egne etiske prinsipper for ansatte.

Leder for NBIM kan ikke ha eierskap eller interesser som svekker eller kan svekke SPUs arbeid med skatt og åpenhet

Disse forhold må avklares før tiltredelse av ny leder for NBIM

Sendte ballen videre til Sanner

– Jeg tror det tjener saken når det en så alvorlig sak at vi klarer å stå sammen om hvordan dette. Vi støtter i hovedsak representantskapets kritikk, sier saksordfører Hadia Tajik (Ap).

Finanskomiteens leder var glad for at det ble enighet om en så spesiell sak.

– Så er jeg er glad for at finansministeren har tatt initiativ til et møte med Norges Banks hovedstyre, sier komiteleder Mudassar Kapur (H).

