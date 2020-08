Støtter representantskapets knusende kritikk i Tangen-saken

Det er en enstemmig innstilling som Finanskomiteen legger fram nå klokka 16.30.

Her er konklusjonen i innstillingen til Finanskomiteen:

Leder for NBIM kan ikke ha et eierskap eller interesser som skaper eller kan fremstå å skape interessekonflikter som er egnet til å svekke tilliten og omdømme til Norges Bank, i henhold til bankens egne etiske prinsipper for ansatte.

Leder for NBIM kan ikke ha eierskap eller interesser som svekker eller kan svekke SPUs arbeid med skatt og åpenhet

Disse forhold må avklares før tiltredelse av ny leder for NBIM

Sender ballen videre til Sanner

Klokka 16.30 kunne komiteen presentere en enstemmig innstilling.

– Jeg tror det tjener saken når det en så alvorlig sak at vi klarer å stå sammen om hvordan dette. Vi støtter i hovedsak representantskapets kritikk, sier saksordfører Hadia Tajik (Ap).

Finanskomiteens leder var glad for at det ble enighet om en så spesiell sak.

– Så er jeg er glad for at finansministeren har tatt initiativ til et møte med Norges Banks hovedstyre, sier komiteleder Mudassar Kapur (H).

Finansminister Jan Tore Sanner og Øystein Olsen skal møte pressen om Tangen-ansettelsen klokka 17.30 i dag. Finanspolitisk talsperson i SV er tydelig på hva Sanner nå må si i sin dialog med Olsen.

– Han må si at vi ikke kan ha en situasjon der oljefondsjefen har eierskap som synes å skape interessekonflikter, eller som skader Norges omdømme. Det betyr Tangens avtale må endres, sier Kaski.

Bekymret for omdømme

Komiteen slutter seg forøvrig stort sett til kritikken fra representantskapet. De viser til at offentlighetsloven ikke ble overholdt under ansettelsesprosessen, noe sentralbanksjef Øystein Olsen selv har innrømmet.

De er også enig i at de etiske prinsippene for Norges Bank, på punktet om at ansatte ikke kan ha interessekonflikter som er egnet til å svekke tilliten og omdømmet til institusjonen, ikke er tilstrekkelig ivaretatt.

Komiteen skriver også at de er bekymret for at omdømmet til oljefondets arbeid for skatt og åpenhet internasjonalt kan bli svekket.