De fleste nordmenn positive til nasjonalt skjenkestopp

Syv av ti nordmenn støtter beslutningen om at det er innført full skjenkestopp i hele landet etter midnatt.

Det viser en undersøkelse fra Opinion.

De har gjennom Norsk koronamonitor spurt 1.490 nordmenn om de støtter beslutningen om at det er innført full skjenkestopp i hele landet etter midnatt.

71 prosent støtter beslutningen om skjenkestopp, 18 prosent støtter det ikke, mens 11 prosent er usikre eller svarer vet ikke.

– Støtten til skjenkestopp er høy over hele landet. Noe som kanskje er litt overraskende spesielt i landsdeler hvor smitten tradisjonelt har vært lav, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Flest støtter skjenkestopp etter midnatt i Midt-Norge (74 %), fulgt av Østlandet (73 %) og Vestlandet (72 %). Lavest andel er det i Agder, Vestfold og Telemark (64 %).

I Oslo støtter 70 prosent skjenkeforbudet.

Regjeringen besluttet 7. august å forby alkoholservering etter midnatt i hele landet.

– Vi har sagt at vi skal åpne samfunnet gradvis, sammen og kontrollert. Den siste tiden har vi sett økt smitte i samfunnet. For å beholde kontrollen må vi derfor tråkke på bremsen for videre gjenåpning og sette inn tiltak på nytt. Dette er i tråd med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttets faglige anbefaling, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie.