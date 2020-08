Politiet får beholde Tom Hagens hus

Lagmannsretten har besluttet at politiet får bare beholde huset til Tom Hagen i en måned - fram til 21. september. Det melder NRK.

Nedre Romerike tingrett ga påtalemyndigheten medhold i at Sloraveien 4 kan tas i beslag av politiet i tre måneder, men avgjørelsen ble anket til lagmannsretten, som altså har landet på at politiet får beholde huset i én måned.

Nye undersøkselser

I tiden som kommer skal politiet gjøre nye undersøkelser i huset. Mandag ble det montert overvåkingskameraer utenfor boligen.

Eidsivating lagmannsrett har i dag opprettholdt beslaget med varighet frem til 21. september.

– Påtalemyndigheten er fornøyd med at lagmannsretten fortsatt gir politiet tilgang til det sentrale åstedet i saken, slik at politiet kan sluttføre nødvendige undersøkelser på stedet, sier politiinspektør Germund Hanssen.

Vil vurdere forlengelse

Politiet sier de har forståelse for at det er en belastning for siktede å ikke kunne bo i eget hjem, men mener i likhet med lagmannsretten at videre undersøkelser er tilstrekkelig begrunnet, nødvendig og forholdsmessig.

– Vi er også fornøyd med at lagmannsretten anser fremdriften i saken som tilfredsstillende og at sakens kompleksitet og omfang tilsier at det gjøres omfattende etterforskningsskritt på det sentrale åstedet. Politiet tar lagmannsrettens justering av tidsramme til etterretning.

– Dersom det ikke lar seg gjøre å utføre de nødvendige undersøkelsene innenfor tidsrammen på en måned må vi vurdere å bringe spørsmålet om forlengelse inn for domstolen på nytt, sier Hanssen.