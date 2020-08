Sjokkert på T-bane: «Sånne som deg burde bruke munnbind»

I mars sto 21 år gamle Marianne Hong Sanderud på en T-banestasjon i Oslo da en voksen dame kom bort til henne.

«Sånne som deg burde bruke munnbind!» var kommentaren hun fikk av den fremmede kvinnen.

– Jeg klarte ikke å svare. Det føltes helt uvirkelig at en voksen dame synes det er greit å si, sier Sanderud.

Marianne ble adoptert fra Kina som barn, men er oppvokst i Norge.

Nå tar hun et oppgjør med de rasistiske kommentarene hun har fått siden koronapandemien startet. Torsdag kveld skrev hun et innlegg på Facebook som har blitt delt over tusen ganger.

– Jeg fikk helt sjokk da jeg våknet opp og så alle kommentarene. Jeg hadde ikke trodd at det skulle få så mye oppmerksomhet, sier Sanderud.

– Rasismen og hatet har økt

Hendelsen i mars har preget livet til Marianne. Selv om hun har opplevd rasisme hele livet, synes hun det er blitt mer hat de siste månedene.

– Det florerer med konspirasjonsteorier om virusutbruddet i Kina og det hjelper heller ikke at Donald Trump kaller det «the China Virus». Rasismen og hatet har økt, og det har jeg fått kjenne på, sier Sanderud.

Hun synes det er ubehagelig at fremmede personer gir henne blikk og kommentarer.

– Det er ikke gøy når folk kommer og kjefter, og sier at jeg burde bruke munnbind. Eller at folk spør om jeg er prostituert og tilbyr tjenester som massasje. Eller når folk spør om jeg er her i Norge for å gifte meg med en rik og gammel mann, skriver Sanderud på Facebook

Vanskelig å dele

Det tok flere måneder før Marianne turte å publisere innlegget på Facebook.

– Jeg skrev innlegget rett etter at det skjedde i mars, men klarte ikke å publisere det med en gang. Det er veldig skummelt å dele noe så personlig, sier Sanderud.

Etter å ha snakket med både venner og familie bestemte hun seg likevel for å fortelle om sine opplevelser. Mariannes storesøster er også adoptert fra Kina, og har opplevd mye av de samme rasistiske kommentarene under koronapandemien.

– Dette handler om noe som er større og viktigere enn meg. Jeg vil at folk skal vite at rasisme er noe som skjer hele tiden, sier Sanderud.

Kvier seg for å bruke munnbind

Fra og med mandag er det anbefalt å bruke munnbind i noen situasjoner i Oslo.

– Vi anbefaler munnbind som en ekstra beskyttelse når det er vanskelig å holde en meter avstand på kollektivtransport, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Det har ført til nye utfordringer for Marianne.

– Jeg kvier meg litt for å bruke munnbind, for da får jeg masse stygge blikk. Men samtidig får jeg også kommentarer hvis jeg ikke bruker munnbind. Det er frustrerende. Uansett hva jeg gjør så blir det feil, sier Sanderud.

Hun synes likevel det er viktig å bruke munnbind når det er nødvendig og har en tydelig oppfordring til kvinnen som ba henne bruke munnbind i mars.

– Jeg bruker ikke munnbind fordi jeg er asiatisk, men fordi det er viktig. Det håper jeg at du gjør også, sier Sanderud.

Overveldet av responsen

Marianne sier at mange av hennes venner blir sjokkert når hun forteller om rasistiske kommentarer hun får i hverdagen.

– Dette er veldig vanskelig å snakke om, for familie og nære venner er jeg jo bare Marianne.

Hun fortalte ikke foreldrene sine om hendelsen på T-banestasjonen før forrige uke.

– De synes det er veldig leit og vanskelig at dette er noe som skjer med meg. Når man er adoptert føler man seg av og til veldig alene, men det er derfor det er viktig å snakke om det, sier Sanderud.

Det at så mange har lest og kommentert innlegget hennes betyr mye for Marianne. Hun er overveldet over alle tilbakemeldingene og håper at det kan bli lettere å snakke om rasisme.