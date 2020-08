Nakstads råd til deg som lurer på om det er forkjølelse eller korona

Helsemyndighetene ringes ned av nordmenn med spørsmål om forkjølelse og hvor grensen går for testing. Her gir assisterende helsedirektør Nakstad råd hvis du kjenner grums i halsen og snørra renner.

Våknet du med litt grums i halsen etter å ha sovet med åpent vindu? Ble 2-åringen sendt hjem fra barnehagen med snørr?

Forkjølelsessesongen står for døren midt i en pandemi, og nå opplever mange forvirring rundt hva som kan være korona og hva som bare kan være en forkjølelse.

– Vi får mange henvendelser nå for hvor grensen går for ting som bør testes eller ikke. Testkriteriene nå er at om du får nyoppstått luftveissymptom eller nyoppstått feber som du tror kan være koronavirus, så bør du teste deg, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til TV 2.

– Vurdering du må gjøre

Nakstad forstår forvirringen som oppstår når mange har blitt forkjølet siste tiden, ettersom folk får veldig ulike symptomer når de smittes av koronaviruset.

– Koronavirus spenner jo fra ingen til veldig alvorlige symptomer og det er det som gjør det utfordrende, sier Nakstad, og fortsetter med å forklare at det kan handle om varighet og økende mengde symptomer:

– De fleste voksne er jo som oftest friske, men hvis du får symptomer i luftveiene eller feber, kan det være en god grunn til å teste seg. Hvis du opplever sår hals som øker på med rennende nese, øreverk og etter hvert hoste, er det en øvre luftveisinfeksjon som er nyoppstått. Da er det grunn til å teste seg.

Hvis man våkner opp litt kremtete i halsen fordi man har badet i kaldt vann eller vært ute i vinden, trenger ikke det bety at det er en nyoppstått luftveisinfeksjon.

– Da kan det være lurt å se an om det går over med en gang eller om det er tegn på at man begynner å bli syk, forklarer Nakstad, som mener du skal gjøre en vurdering om risikoen rundt deg, altså om hvor du har vært og hvor du bor kan ha betydning for om du skal bli testet.

Hvis du nettopp kom hjem fra utlandet eller har vært på byen i et område med mye smitte, bør du være særlig påpasselig og ikke vente for lenge med å gå å teste deg hvis du kjenner økende symptomer.

– Hvis du derimot bor et sted der det ikke har vært smitte på mange uker, og du ikke har reist og bare vært sammen med de du bor, er det en annen risiko. Da er det mulig å se det litt mer an. Det er en vurdering du må gjøre selv før du eventuelt kontakter ditt lokale testsenter, sier Nakstad.

Snørra renner hos barna

Mange steder i Norge har barnehager og skoler sendt hjem barn med luftveissymptomer. Flere barnehager har måttet stenge avdelinger fordi både ansatte og barn har forkjølelsessymptomer.

– Hvor mye snørr er lov?

– Det kommer an på om det er vanlig rennende nese, som de minste barna ofte har når de er ute om vinteren, eller om det er tegn på en nyoppstått luftveissykdom med feber som man vanligvis ikke har. Jeg tror de fleste foreldre og barnehager klarer å skille på dette, sier Nakstad, som likevel ber foreldre være ekstra påpasselige.

Hvis man har et barn som våkner med feber og ikke er i form, må barnet være hjemme. Hvis det vedvarer mer enn et par dager, er Nakstads råd å teste barnet for koronavirus.

– Det med å holde seg hjemme er en hovedregel som også gjelder når det ikke er en pandemi, men den er ekstra viktig nå. Det er for at vi ikke skal få vanlig forkjølelse inn i barnehagene, som gjør at enda flere blir engstelige og at vi må teste mange flere enn vi ellers hadde trengt, sier han.

Ikke unødvendig

LAV TERSKEL FOR TEST: Espen Nakstad sier at testen er gratis og at det lav terskel for å teste seg. Foto: Ingvild Gjerdsjø/TV2

I forrige uke ble 63 793 personer testet for koronavirus, som er det høyeste antall testet noensinne. Nakstad mener den økte testingen viser at de fanger opp flere tilfeller, selv om det var svært få positive tester.

– Det er veldig mange som testes som ikke har koronavirus, men det er nødvendig å teste så mange hvis vi skal fange opp de som faktisk er syke.

– Men er mange av disse negative testene unødvendige?

– Vi har ikke sett noen unødvendig testing av folk med symptomer. Men vi ønsker ikke at folk uten symptomer skal teste seg bare fordi de er bekymret. Det bør være knyttet til luftveissymptomer eller om det er nærkontakt i forbindelse med smittesporing, sier han.

Fallende temperaturer og forkjølelsesvirus ute i samfunnet gjør at Helsedirektoratet nå legger en plan for høsten og testkapasiteten.

– Er du bekymret for høsten, siden mange kommer til å teste seg?

– Vi vet jo at det blir flere luftveisinfeksjoner utover høsten og vinteren, så vi jobber hardt for å få opp prøvetaking og analysekapasiteten i Norge. Slik kan vi teste enda flere i en periode hvor det er flere luftveisinfeksjoner i samfunnet, sier han.

Lav terskel for å teste

Nakstad har samtidig tro på at det kan bli færre luftveisinfeksjoner i Norge denne høsten, fordi folk følger koronareglene. I vår var det knapt andre luftveisinfeksjoner og svært få meldte smittsomme sykdommer i det norske samfunnet, viser tall fra MSIS.

– Jeg håper at når høsten og vinteren kommer, vil vi få færrest mulig med influensa fordi mange er flinke til å vaksinere seg. Og jeg tror at vi vil få færre luftveisinfeksjoner enn vanlig fordi folk er flinke å vaske hendene og holde seg hjemme når de er syke, sier Nakstad.

Han understreker at folk ikke skal være redde for å teste seg for koronaviruset.

– Man skal ikke ha skyldfølelse verken for å belaste systemet fordi man tester seg eller fordi man har blitt forkjølet, for det vil alle kunne bli. Vi ser at de fleste som tester seg nå ikke har koronavirus, men testingen er ikke unødvendig fordi den er med på å fange opp de som faktisk har det, og begrense utbrudd i Norge, sier Nakstad.