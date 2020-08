– Vondt å høre en venn si han er narkoman

Dette var vondt å se på, Petter. Jeg så det var vondt for deg å sitte der også. Aller vondest var det å høre en god venn innrømme at han er narkoman. Det gjorde vondt i hele kroppen.

Samtidig var det faktisk litt godt også, hvis det er et ord det går an å bruke i denne sammenhengen. For vi er flere som har prøvd å hjelpe deg, Petter. Du har kanskje ikke vært tøff nok til å ta imot hjelp, før nå. Og vi har kanskje ikke vært tøffe nok vi heller, og jeg kjenner fortsatt på følelsen av at jeg burde gjort mer. Jeg har vært for mye kompis og for lite venn. Det beklager jeg.

Nå har du heldigvis kommet dit at du innrømmer at du har et problem. Å komme med en slik innrømmelse både ovenfor seg selv og andre er første steg mot å bli frisk igjen.

For det er det dette handler om: Å bli frisk igjen. Ikke frisk i den sammenhengen vi langrennsløpere vanligvis snakker om sykdom. Ikke tette neser og såre halser, men frisk i ordets klareste forstand. Frisk i kroppen, og frisk i hodet.

Derfor er det bra at du også legger alle kortene på bordet. Jeg følte at du la så mange kort på bordet at et pressekorpset til slutt ikke hadde flere kort igjen å spille på. Sånn sett vant du kanskje denne pressekonferansen også. Norge sto stille som på en herrestafett i et mesterskap, og man kan si det var en slags siste-etappe du gikk her også. Det føles i hvert fall som en siste sjanse.

På en ankeretappe for Norge har man alt å tape, og den som har tapt mest - og står i fare for å tape enda mer - heter Petter Northug jr. Derfor er det godt å høre at du utelukkende har fokus på å skaffe deg hjelp og sørge for at du har det bra med deg selv. Det er det eneste som teller.

Heldigvis henger ting sammen. At du selv har det bra er også det eneste som teller med tanke på å gjenvinne tilliten hos folket, samarbeidspartnere og de som ser opp til deg. Hva fremtiden bringer er det ingen som vet, men at du selv må bestemme hva livet ditt skal inneholde finnes det ingen tvil om. Du skal imidlertid vite at det er mange som vil hjelpe deg på veien mot et bedre liv.

For det er det dette handler om: Veien mot et annet og bedre liv. Den veien kan kanskje sammenliknes med ei femmil, men denne 50-kilometeren blir lengre og tøffere enn noen av de du har vunnet før.