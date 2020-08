Navalnyjs kone med bønn til Putin

Det opplyser en av Navalnyjs nærmeste allierte, Leonid Volkov.

De tyske legene som kom med et fly fra Nürnberg, ble først nektet adgang til pasienten.

– De fikk endelig tilgang for noen minutter siden, sier Volkov på en pressekonferanse i Berlin fredag.

Navalnyj får intensivbehandling på et sykehus i Omsk i Sibir etter at han ble akutt syk på en flygning fra Sibir til Moskva torsdag morgen.

Mener lavt blodsukker er årsaken

Sykehuset der Aleksej Navalnyj ligger i Omsk, mener at han er rammet av lavt blodsukker.

Sjeflegen på sykehuset, Aleksandr Murakhovskij, sier at den mest sannsynlige årsaken til at han falt i koma, har å gjøre med et metabolsk syndrom han ligger av.

– I dag har vi noen arbeidsdiagnoser. Den viktigste er et metabolsk syndrom, og at Navalnyjs tilstand kan har vært forårsaket av et plutselig blodsukkerfall, sier han.

Det russiske sykehuset har sagt nei til å la et tysk ambulansefly hente den kjente Putin-kritikeren og sier han er for syk til å flyttes.

Konas bønn til Vladimir Putin

Navalnyjs kone, Julia Navanlnyj, krever at mannen flyttes til et sykehus i Europa.

– Vi stoler ikke på dette sykehuset og krever at han kan komme på et sykehus som vi stoler på. Han må til Europa for å få normal behandling, sa kona under en pressekonferanse fredag morgen i følge nyhetsbyrået Reuters.

