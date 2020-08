Advokater: Slik kan Northug slippe fengselsstraff

Fredag fortalte Northug at politiet sitter på en video han selv har filmet.

På videoen kjører 34-åringen i over 200 kilometer i timen i en 80-sone. Samtidig er det funnet omkring 10 gram kokain hjemme hos ham, ifølge Northug.

Den tidligere skikongen nekter imidlertid for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand, noe han er siktet for.

Samtidig sier Northug at han er innstilt på å sone sin straff, uansett hvilken straff retten måtte finne passende for ham.

– Veldig graverende

TV 2 har snakket med toppadvokatene Cecilie Nakstad i Matrix Advokater og Christian Flemmen Johansen i Advokatfirmaet Elden. De to sier begge at rettspraksis er godt etablert innenfor de typer lovbrudd som Northug har begått.

– Dersom han ikke var ruspåvirket under kjøring, er det likevel ubetinget fengsel. Mitt anslag er at han da må sitte mellom 60 og 75 dager, sier Flemmen Johansen.

– Hvor stor betydning får svaret på blodprøven?

– Det får stor betydning, men det er umulig å utmåle det i lengde på straff uten å vite hvilket promillenivå den eventuelle ruspåvirkningen tilsvarer, sier han.

ELDEN-ADVOKAT: Christian Flemmen Johansn forsvarte drapsdømte Svein Jemtland i to runder i retten. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Northug ble av politiet målt til et gjennomsnitt av 168 kilometer i timen i en 110-sone på E6 nord for Oslo, men hans egen video beviser altså at han har kjørt betydelig fortere.

Nakstad mener det kan få stor betydning hvorvidt Northug har holdt den høye farten over en lang strekning.

– Hvis han har kjørt i over 200 kilometer i timen over en viss strekning, så er det veldig graverende. En 80-sone er noe helt annet enn en 110-sone. Da snakker vi om en ubetinget straff på mellom 45 og 90 dager avhengig av hvor stygg kjøringen er utover selve fartsovertredelsen, sier Nakstad.

Kan få kjempebot

Dersom blodprøven skulle vise at Northug har kjørt i ruspåvirket tilstand, og ruspåvirkningen tilsvarer over 1,2 i promille, mener Nakstad at lovbruddet i seg selv vil gi 30-40 dager i fengsel ettersom Northug i 2014 ble dømt for det nettopp å ha kjørt i ruspåvirket tilstand.

– I tillegg kommer oppbevaring av 10 gram kokain. Det er over nivået for forelegg, men der har retten litt mer slingringsmonn på straffutmålingen. Når man legger alt dette sammen, så antar jeg uansett at man ender på mellom 60 og 90 dagers fengsel, sier Nakstad.

I RETTEN: Advokat Cecilie Nakstad har sittet i en lang rekke alvorlige straffesaker. Her forsvarer hun et medlem av den kriminelle gjengen Young Guns. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Om Northug dømmes for ruspåvirket kjøring, skal han også ha en bot. Den skal i utgangspunktet tilsvare 1,5 ganger hans brutto månedslønn, uavhengig av promillenivå, ifølge Flemmen Johansen.

Northug fikk et kraftig inntektstap etter at han la opp som skiløper i 2018, men hadde likevel en inntekt på over 2,5 millioner i 2018. Han risikerer derfor en usedvanlig stor bot.

Kan få samfunnsstraff

Nakstad og Flemmen Johansen åpner samtidig begge for at Northug kan komme ut av saken helt uten å sone i fengsel.

– Det er i rettspraksis gitt anledning til å idømme for eksempel samfunnsstraff hvis tiltaltes handlinger henger tett sammen med et omfattende rusproblem. Da må retten anse det som hensiktsmessig at han får sone utenfor fengsel og følger et godt etablert behandlingsopplegg, sier Flemmen Johansen.

På pressekonferansen fredag fortalte Northug at han har brukt kokain i utstrakt grad siden januar 2019. I perioder har det vært «hard festing» og kokainbruk opptil fem ganger i uka.

Det kan være forenlig med en samfunnstraff, mener begge advokatene.

– Rusmisbrukere er ikke bare dem som sitter på Oslo S. Det er mange som utad ser ut til å fungere bra og likevel har et stort rusproblem. Om han skal få samfunnsstraff, må han vise at han faktisk har tatt tak i rusproblemene sine imellom handlingen og dommen, sier Nakstad.

Retten kan også idømme personer et narkotikaprogram med domstolskontroll, men Nakstad mener at et slikt program er beregnet på tunge rusmisbrukere med lengre fengselsstraffer.

Hvis Northug likevel blir dømt til fengsel, kan han be Kriminalomsorgen om å få sone med fotlenke. Det var nettopp det han gjorde da han i 2014 ble dømt til 50 dagers fengsel for å ha kjørt med 1,65 i promille og krasjet Audi-en sin.

– I utgangspunktet er disse straffbare handlingene i kjerneområdet for fotlenke. Han har riktignok fått den muligheten før, men bare ved én anledning, sier Nakstad.

– Får kjøre bil igjen

Etter råkjøringen i mai 2014 ble Northug fratatt førerkortet på livstid. I Norge innebærer det at man etter fem år kan søke om ny oppkjøring.

Northug sin femårsperiode utløp i mai 2019, og han har derfor ikke hatt førerkort i lang tid. Nå må han belage seg på en ny periode uten.

– Men vil han noen gang få kjøre vil igjen?

– Ja, jeg er sikker på at han vil kunne ta lappen igjen, i hvert fall innen ti år. Det forutsetter at han soner sin straff og gjennomfører sin rusbehandling, sier Flemmen Johansen.

Nakstad er enig.

– Men mange søker flere ganger før de får det innvilget. Typisk stilles det krav om at man gjennomfører urinprøver over lang tid, kanskje et helt år, for å vise at man har fått bukt med problemene sine, sier hun.

Politiadvokat Karoline Ekeberg sier at de regner med å få etterforskningen unnagjort i løpet av relativt kort tid. Northug skal avhøre i nærmeste fremtid, og det er ventet at de får svar på blodprøven i løpet av 2-3 uker.

Politiet vil ikke si noe om hvilke andre etterforskningsskritt de foretar seg.

Northugs forsvarer, advokat Halvard Helle, henviser til Northugs egne uttalelser om at han er innstilt på å ta den straffen han får.

«Det krever stort mot både å erkjenne et alvorlig rusproblem og fortelle om det offentlig. I forhold til dette grunnleggende spørsmålet blir spørsmål om straffens lengde underordnet», skriver Helle i en SMS til TV 2.