Svensk ekspert: – Ikke noe i meg som synes synd på en sånn person

Som langrennsreporter- og kommentator har Tomas Petterson fulgt karrieren til Petter Northug svært tett. Han omtaler historien om den falne skikongen som rystende, og er tydelig på at han ikke har noen sympati den tidligere skikongen for de handlingene han har utført.

Northug la kortene på bordet foran pressen fredag etter at han forrige uke ble stoppet av politiet i 168 kilometer i timen i 110-sonen. Politiet mistenkte ruspåvirket kjøring, og tok spyttprøve og blodprøve på stedet. Senere fant de kokain i hans leilighet.

Fredag innrømmet Northug at han hadde kjørt enda fortere - over 200 km/t i en 80-sone. Råkjøringen ble også filmet og sendt til kamerater.

– Her hjemme får han en del støtte fra skimiljøet og andre. Har han det hos svenskene også?

– Sikkert i betydelig mindre grad. Jeg har fulgt debatten om det er synd på Petter Northug eller ikke etter det som har kommet frem. Selv har jeg vanskelig for å synes spesielt mye synd på Petter Northug. Jeg kan forstå at han havner i dette suget etter spenning som han selv uttrykker det etter en fantastisk karriere. Men samtidig … Hvordan han oppfører seg på veiene og utsetter andre for fare. Det finnes ikke noe i meg som synes synd på en person som utsetter andre personer for fare på den måten, sier Petterson til TV 2.

Petterson sier at alle som er interesserte i sport i Sverige har fått med seg nyheten.

– Det mest oppsiktsvekkende er at han åpent erkjenner hvor lenge det har pågått og hvor omfattende det har vært. Og når man legger til at han har kjørt 200 km/t i 80-sonen flere ganger ... Han kjører altfor fort og utsetter andre for fare uten å ha lært seg noe fra hva som skjedde i 2014. Det er veldig alvorlig , sier Petterson.