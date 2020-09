Derfor filmet Eskild (23) møtet med sin fars drapsmann

10 år etter at faren hans ble drept, bestemte Eskild Vika Amundsen seg for å ta kontakt med mannen som sto bak drapet.

Nå har 23-åringen laget dokumentarfilm om sitt første møte med farens drapsmann.

Dokumentaren «Intervju med min fars drapsmann» kan nå sees på TV 2 Sumo.

Kom ikke på 12-årsdagen

Eskild vokste opp hos en fosterfamilie på Flisa i Hedmark fra han var ett år gammel. Begge hans biologiske foreldre slet med rus, men Eskild fikk etter hvert bedre kontakt med faren sin.

Dagen han skulle feire 12-årsdagen sin, hadde faren lovet å komme. Men han dukket aldri opp.

Senere på kvelden fikk Eskild vite at faren var drept.

Andreas Ribe ble i Eidsivating lagmannsrett dømt til 14 års fengsel for drapet. Ribe hevdet i retten at han handlet i nødverge. Han har senere tatt et oppgjør med seg selv og drapshandlingen, noe han har fortalt om i TV 2-programmet «Vårt lille land».

MONSTER: Eskild Vika Amundsen betraktet i mange år farens drapsmann som et monster. Foto: Stian Karlstad Berntsen/Vika Film

Monster

Lenge levde Eskild med et hat.

– I mange år var Andreas bare et monster, en skygge, et mareritt. I mange år var jeg ute etter hevn og taklet livet dårlig, forteller han, og fortsetter:

– Men jeg lot tiden gå, lot meg selv bli mer voksen og skjønne at jeg ikke kunne være redd, og måtte derfor konfrontere mine følelser for å starte en helbredende prosess. I denne prosessen har jeg klart å komme så langt at jeg møtte mitt mareritt og overvant frykten.

Ideen om å ta kontakt med Andreas fikk Eskild etter at han hadde lest et intervju med farens drapsmann i en avis.

– Da ble han for første gang menneskeliggjort av det jeg leste. Det tok lang tid og mye tanker før til slutt bestemte meg for å sende han melding, sier han.

– Veldig spent

Etter at de hadde utvekslet meldinger i en periode, avtalte de å treffes.

– Før vi møttes var jeg også veldig spent. Jeg visste ikke helt hva han ønsket og hvor han var følelsesmessig, sier Andreas Ribe.

Men det gikk ikke lang tid før de begge slappet mer av.

– Da jeg møtte ham og begynte å snakke med ham, ble jeg veldig beroliget. Jeg opplevde ham som varm, omtenksom, moden og reflektert, sier han.

RØRENDE: Andreas Ribe ble rørt av Eskilds ønske om forsoning. Foto: Stian Karlstad Berntsen/Vika Film

Andreas forteller at han synes det var både stort og rørende at Eskild strakk ut hånden og ønsket forsoning.

– Han hadde åpenbart vært veldig sint på meg før, men var kommet gjennom det, sier Andreas.

Lettere å gå videre

Eskild håper at folk som ser filmen han har laget om møtet mellom de to, kan lære noe av den. For han har møtet med Andreas gjort det lettere å gå videre i livet.

– Jeg bestemte meg for at jeg ikke kan leve med et så stort hat som jeg har gjort. Det har hjulpet meg, sier Eskild.

– For meg har møtet vært en stor lærdom om livet, fortsetter han.

«Intervju med min fars drapsmann» kan du se på TV 2 Sumo her.