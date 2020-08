Håvard Paulsen (41) ble for alvor kjent for det norske folk da han ble programleder i Barne-TV på NRK i 2014. Det mange ikke vet, er at livet hans så rimelig annerledes kun ett år før han trådde inn i TV-bransjen.

Under studietiden fikk han hatt et usunt forhold til alkohol. Nå som da var Håvard en utadvent og sosial type med mange venner.

– Det utviklet seg over tid. Jeg dro på meg et mønster uten å helt merke det. Jeg var glad i feste og være ute, også hadde jeg et stort nettverk, forteller han til God morgen Norge.

Paulsen forklarer at han gjerne kunne ta en øl eller ti med en gjeng på fredag og gjenta det samme med en annen gjeng dagen etter. Slik gikk uken, og ingen visste hvor mange ganger han hadde vært ute når de møttes igjen fredagen etter.

– Det tok også lang tid før jeg merket at dette var noe negativt og skummelt. Det var en normal i det.

Utviklet et dobbeltliv

Først i 2007 oppdaget Paulsen at han var ute på tynn is.

– Jeg fikk en alvorlig opplevelse at jeg ikke hadde kontroll på det, fordi da merket jeg at det var vanskelig å stoppe. Jeg drakk selv når jeg hadde planlagt å ikke drikke og jeg skuffa folk. Jeg tok meg en liten hvit periode og drakk masse etter det. Jeg brukte den hvite perioden for å rettferdiggjøre drikkingen overfor meg selv.

41-åringen forklarer at han gjerne kunne drikke ni dager i strekk en påske. For å ta kontrollen igjen lot han være å drikke på dag nummer ti. Det var nok bekreftelse for at han kunne fortsette å drikke de påfølgende dagene.

– Den ene dagen jeg klarte å være edru var bevis på at jeg ikke hadde et problem, sier han og fortsetter:

– Jeg utviklet et dobbeltliv. På den ene siden er jeg russepresidenten, elevrådslederen fra ungdomstiden. En person som får fort tillit, som alltid gjort jobben sin og gjort det jeg skal. Men jo mer jeg trengte rusen, søkte jeg meg bort og løy dersom noen spurte om vi skulle dra på kino. Jeg sa jeg måtte jobbe, også satt jeg hjemme og drakk fra klokken syv til klokken tolv kvelden.

Tok en u-sving

I 2013 tok Paulsen en helomvending. Dobbeltlivet hans ble avslørt, noe han er evig takknemlig for i dag.

– Når jeg så hvor vondt det gjorde for menneskene i rundt meg og hvor grusomt det var, fikk jeg den vekkeren som gjorde det mulig for meg å komme meg ut av det.

Ett år etter at han ble edru fikk han drømmejobben i NRK Super. Kort tid senere stod han på scenen med «Gullruten» i hendene.

– Det er helt merkelig. Det er et eventyr og jeg er klar over at jeg er nødt til å gjøre de riktige tingene hver dag om jeg skal beholde det livet jeg har nå. Jeg har tre fantastiske barn og en fantastisk kone. Livet har vært tøft, men jeg har fått redskapene til å håndtere det, påpeker Paulsen.

Drikker du for mye?

Paulsen er bekymret for drikkekulturen som har opparbeidet seg i Norge de siste årene. Det samme er sosialantropolog Gunn-Helen Øye. Også hun var alkoholiker tidligere, men har vært avholds i 30 år og har aldri angret.

– Hvis Gud eller djevelen hadde gitt meg to valg; gå tilbake til det livet du hadde som fyllik eller dø, så hadde jeg valgt det siste. Aldri vil jeg tilbake til den ensomheten, fortvilelsen og at man ikke mestrer livet.

Ifølge Øye har du et problem dersom du drikker hver dag, uansett mengde.

– Mange tenker ikke over det, for det er sommerferie, påske, 17. mai og så mange anledninger det er naturlig å drikke. Men du vet ikke om du kommer til det punktet der du blir avhengig, og da er du fortapt, sier hun og fortsetter:

– Da kan du for eksempel ta et halvt år uten alkohol. Har du ikke noe problem med det kan du begynne igjen. Men kanskje du ikke har lyst til å begynne igjen for kanskje merker du at det rene livet er ålreit?

Sosialantropologen forteller at det er mange steder å oppsøke dersom man mistenker at man selv har et problem, eller dersom man er urolig for noen andre.

– Du har for eksempel Fontenehuset der Paulsen jobber. Det er lavterskel og du blir ikke definert som en alkoholiker av å gå inn der. Ellers så har du Dialog på Diakonhjemmet, der jeg jobber. Der kan du komme inn til en samtale, enten på vegne av deg selv eller andre. I tillegg kan alle oppsøke fastlegen sin. Da må du få definert en rusdiagnose, men da ligger hele hjelpeapparatet åpent for deg. Så har du kirkens familievernkontor som er for deg og familien din, oppfordrer hun.