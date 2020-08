Støre hardt ut mot Solberg om lærerløft: – Det har skjedd på tross av deg, ikke på grunn av deg

Tidligere denne uken sa Ap-leder Jonas Gahr Støre til VG at «regjeringen må investere i skolen, ikke bare snakke om den». Det fikk statsminister Erna Solberg til å se rødt.

Fredag møttes de til skoleduell, og Ap-leder Jonas Gahr Støre gikk hardt ut mot statsministerens arbeid for et lærerløft i skolen.

– En av årsakene til løftet er en lærernorm for å få flere lærere inn i skolen, og den kalte du en stor kamel å svelge. Dette har skjedd på tross av deg, ikke på grunn av deg, sier Støre.

Statsminister Erna Solberg reagerte på uttalelsene fra Arbeiderpartiet tidligere denne uken, og tok derfor initiativ til skoledebatten.

– Det er nesten beundringsverdig at Arbeiderpartiet tør å anklage oss for dette med bakgrunn i sin egen historie på disse områdene, og hva vi faktisk har gjort, sier Solberg.

Hun forteller at 40.000 lærere har fått videreutdanning i løpet av deres regjeringsperiode.

– Denne regjeringen gikk til valg på at vi skulle ha et stort lærerløft, det har vi gjort, sier Solberg.

Ap-lederen er derimot svært uenig i at lærerløftet har skjedd takket være den sittende regjeringen.

– Det begynte under vår regjering, og det fortsatte under dere. Vi har stemt krone for krone, og fått flere lærere i skolene, sier Støre.

– Spesialundervisningen gis ikke av faglærte

Jonas Gahr Støre går hardt ut mot statsministerens prioriteringer for spesialundervisning.

– Et eksempel på at skolen utvikler forskjeller er at opp mot halvparten av spesialundervisning i skolen gis av folk som ikke er faglærte til det. Vi har investert for lite i at det er nok lærere med fagkompetanse til den jobben, sier Støre.

Han påpeker at dette kan få store konsekvenser dersom eleven ender opp med å droppe ut av skolen grunnet dårlig oppfølging.

– Det er alvorlig for dem, for foreldrene, og det er alvorlig for samfunnet, forteller Støre.

96 prosent av undervisningstimene gis nå av faglærte lærere, og statsministeren forteller at det er flere lærere per elev nå enn tidligere.

– En av våre høyeste prioriteter er at flere skal gjennomføre videregående skole, og heldigvis har dette økt betydelig. Vi har satt et konkret mål for 2030 fra Høyre sin side om at 9 av 10 skal fullføre, sier Solberg.

Vil fjerne karakterkrav i matematikk

Til tross for at Arbeiderpartiet ønsker flere faglærte lærere, vil de likevel fjerne kravet om karakter fire i matematikk for å komme inn på lærerutdanningen.

– Jeg synes at en som har seks i norsk og som vil bli norsklærer, burde få bli det selv om vedkommende har tre i matte, sier Støre.

Dette mener statsministeren at de kan dersom de går spesialisert utdanning for å bli faglærer, men hun støtter likevel karakterkravet for generell lærerutdanning.

– En av tingene som har skjedd etter at vi innførte kravet, er at færre faller ut av lærerutdanningen, og at vi har flere kvalifiserte søkere, sier Solberg.