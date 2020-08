Brøt sammen på turné: – Sa til manageren at dette går ikke

Før sommeren møtte God kveld Norge artist Vidar Villa og bandet hans på Aker Brygge. De var klare for å legge ut på en helt spesiell sommerturné.



I løpet av fem uker skulle de seile innom en rekke havner, og til sammen spille 44 konserter for 7000 mennesker.

– Vi har lenge hatt en drøm om å reise langs kysten og holde konserter, men sommeren er lagt opp til festivaler så det går ikke. Men på grunn av COVID-19 så har vi muligheten, nå som myndighetene har åpnet for 200 stykker på konsert, fortalte Villa.

Alle konsertene til den tidligere Farmen kjendis-deltageren ble fort utsolgt, og guttegjengen var klar for fem uker med konserter og fest.

– Jeg er litt spent. Det hadde forundret meg om ikke noe gikk galt på denne turen her, sa Villa rett før avreise.

Underveis på turneen var Villa innom Halden og «Allsang på grensen», der ble han overrakt et bilde som bevis på at han har nådd 100 millioner streams.

Var på gråten

Fem uker og 44 konserter senere møter God kveld Norge igjen Villa i leiligheten hans på Grünerløkka i Oslo. En leilighet han forøvrig fikk bekreftet at var hans under et annet intervju med God kveld Norge.

Han innrømmer at fem uker på turné, med kun tre fridager, var ganske hardt.

– Egentlig så går det jo greit, man kommer inn i rytmen. Men vi gjør det litt vanskelig for oss selv, for vi er jo som regel med på festen etterpå, forteller Villa.

Han husker spesielt én episode hvor han ikke trodde at han skulle klare å gå på scenen.

– Det var uke tre tror jeg. Vi skulle spille to konserter på rad, og jeg satt bak i båten og var på gråten. Jeg skjønte ikke hvordan jeg skulle klare to konserter nå, så jeg sa til manageren min: «det her går ikke, jeg begynner å gråte liksom», forteller Villa.

Følte seg proff

Men manageren fikk overbevist han om å gjennomføre.

– Han sier bare: «kom deg opp på scenen». Han skjønner at vi blir slitne han og, men vi må jo bare gjennomføre. Sånn er det bare, sier han.

Villa gikk på scenen og gjennomførte to konserter, og etterpå var han svært fornøyd med seg selv.

– Det var der jeg følte meg så sykt proff. Jeg sto på ekte å holdt på å begynne å gråte, og så i det jeg går på scenen så smiler jeg, er glad, og gira. Da var man jo igang, så den andre konserten var ikke noe problem. Da følte jeg at jeg var god, smiler artisten bak «One night stand» og «Pappa sin båt».

Motoren havarerte

Men drømmen om å ha sommerturé i båt gikk ikke helt i mål, for i Mandal havarerte den ene motoren, og gjengen måtte fullføre i bobil.

– Vi har vært veldig heldige for vi har møtt masse folk som stiller opp og hjelper oss. Folk har lånt oss dusj, vasket klærne våre, gitt oss middag. Vi møtte en fyr som lånte oss en bil et par dager før pappa kom kjørende med en bobil, sier Villa, som håper å avslutte i båt neste år, for dette ga mersmak.

– Da skal vi forsøke å få til det!