Får seg en overraskelse på direkten

Lillebror skal holde styr på NATO og Donald Trump, storesøster på en verdensomspennende pandemi.

Søsknene Jens og Camilla Stoltenberg har hver sin krevende jobb, og er nære venner på privaten.

– Vi har alltid vært veldig nære, og det er vi fremdeles, forteller Camilla Stoltenberg i TV 2-programmet Presseklubben.

Krevende halvår

Hun er direktør i Folkehelseinstituttet. Jobben innebærer blant annet å gi regjeringen råd om hvordan de skal håndtere koronapandemien.

Hun er datter av Karin og Thorvald Stoltenberg og søster av Nini og Jens Stoltenberg. I løpet av seks år døde både foreldrene og søster Nini. Og av kjernefamilien på fem er det nå bare Jens og Camilla igjen.

Overraskes

Da Camilla Stoltenberg gjestet TV 2-programmet Presseklubben denne uken, fikk hun seg en overraskelse på direkten. Lillebroren ønsket nemlig å sende en videohilsen til søsteren.

Se videohilsenen og søsterens reaksjon i videoen øverst i saken.

– Du har alltid vært min storesøster, også i den forstand at du har vært den ansvarlige, den kloke, den flinke og den som har passet på meg, sier Jens Stoltenberg i videohilsenen.

Takker søsteren

Nato-sjefen takker også søsteren for at hun har vært der for ham fra de var barn.

– Jeg husker at du var veldig flink til å lese da du var veldig ung. Jeg slet med å lese, og du hjalp meg med lesingen og lærte meg det. Du har vært en veldig god storesøster og er fortsatt en storesøster som passer på lillebroren din, sier han og fortsetter:

– Desto hyggeligere er det derfor å se at hele Norge nå ser at du kan passe på – ikke bare meg – men alle menneskene i dette landet vårt. Og at de ser hvor hardtarbeidene og seriøs og ordentlig du er. Det har jeg alltid visst, men jeg synes det er hyggelig at mange flere ser det.

Vil møtes

Camilla Stoltenberg sier hun ble svært overrasket over hilsenen.

– Det var en veldig hyggelig hilsen å få. Han er veldig viktig for meg, sier hun.

Broren håper at søsknene kan møtes hyppig det neste halvåret.

– Jeg håper at vi kan sees mye i høst og neste år, men det avhenger av hvor strenge korona-bestemmelser det blir i Norge og i Belgia, der jeg bor, sier han.

