Disse bøndene skal date på TV i høst

I oktober kommer den 17. sesongen av Jakten på kjærligheten på TV 2, og nå er det klart hvem de fire utvalgte bøndene er.

De som skal date på TV i høst er bøndene Andreas Lillevestre (24) fra Steinkjer, Christoffer Trøseid (28) fra Nord-Odal, Trine Turtum (25) fra Vågå og Ronny Stokland (38) fra Klepp.

Se de første klippene fra årets sesong i videoen i toppen av saken.

Tidligere i år ble det presentert seks Jakten-bønder. Eivind Wilhelm Skorstad (33) fra Namsos og Anette Dahl (29) fra Midt-Telemark er ikke med videre i dating-programmet.

PROGRAMLEDER: Gunhild Dahlberg. Foto: Ole Martin Wold/TV 2

Årets Jakten-sesong ble spilt inn på bøndenes hjemsteder i sommer, og programleder er Gunhild Dahlberg.

– Denne sesongen får vi se mye vakker, norsk natur i tillegg til flørtende bønder og friere. Siden vi har gjennomført speeddate-uken i lokalområdet til hver bonde i år, er vi nærmere hvor de lever og jobber til daglig. Jeg føler at jeg har vært Norge rundt i dating, sier Dahlberg i en pressemelding fra TV 2.

Under innspillingen har både deltakere og de bak kamera forholdt seg til smittevernsregler.

– Et par av bøndene er litt sjenerte, og de var faktisk glade for avstandsreglene som frierne måtte følge under speeddatingen. Men det var før det oppstod følelser! Når det kommer følelser vil man som regel være nær, klemme og kysse - og de prøvde seg. Men da kom jeg, «frøken Antibac», springende med flasken og pekefingeren for å minne dem om alle forholdsregler, sier Dahlberg.

Dette er årets Jakten-bønder:

– Håpløs på flørting

Andreas Lillevestre (24), som er både kornbonde og student, forteller at han har blitt testet på ulikt vis under innspillingen i sommer.

– Jeg har virkelig prøvd å flørte med damene, men jeg vil selv si at jeg er håpløs på det. Det ble mer flørting med noen enn med andre, og jeg har aldri flørtet så mye en sommer som denne, sier han i pressemeldingen.

– Det å være gentleman for alle damene var vanskelig, siden det var alltid noen man likte bedre enn andre. Personlig vil jeg si det var vanskelig å gi alle like mye oppmerksomhet, legger han til.

JAKTEN-BONDE: Andreas Lillevestre. Foto: Ole Martin Wold/TV 2

Fulltidsbonden Christoffer Trøseid (28), som har tatt over familiegården med griser og poteter i Hedmark, gleder seg til å se resultatet av datingen på TV i høst.

– Sommeren 2020 var tidenes sommer. Hjemme på gården min var det mye moro og latter med huset fullt av damer. Dette blir utrolig spennende å se på TV 2 i høst, sier han i pressemeldingen.

JAKTEN-BONDE: Christoffer Trøseid. Foto: Mats Sparby/TV 2

Aldri datet før

Den eneste kvinnen som er med videre i år, er sauebonden Trine Turtum (25) fra Vågå. Hun hadde aldri vært på date før Jakten-innspillingen, så speeddatene ble en utfordring.

– Speeddatene er noe jeg ikke ønsker å gjøre om igjen, og det er kanskje dette jeg gruer meg mest til å se på TV. Det gikk jo greit, men det er jo en setting du egentlig aldri vil sette deg selv i frivillig, sier Turtum i pressemeldingen.

JAKTEN-BONDE: Trine Turtum. Foto: Fredrik Ulen/TV 2

Ronny Stokland (38) fra Klepp, som er både lastebilsjåfør og kjøttbonde, trivdes derimot med å flørte og sjarmere sine friere.

– Det har vært en annerledes sommer. Det er ikke hver sommer jeg får fire kone-emner boende på gården min. Det var, for å si det slik, «grævla gildt», sier han i pressemeldingen.

JAKTEN-BONDE: Ronny Stokland. Foto: Bo B. Randulff/TV 2

Jakten på kjærligheten har sesongpremiere i oktober på TV 2 og TV 2 Sumo.