Roser Northugs åpenhet: – Tøft av ham

Fredag sa Petter Northug at han har et rusproblem. Foreningen for human narkotikapolitikk tror at åpenheten kan hjelpe andre rusavhengige.

Fredag møtte en lavmælt Petter Northug pressen for første gang siden han ble stoppet av politiet.

– Det jeg skal si nå, sitter langt inne. Derfor har jeg skrevet det ned, sa Northug.

Så innrømmer den tidligere skistjernen at han trenger hjelp.

– Jeg har et alvorlig rusproblem, både med alkohol og narkotika, sa han.

Arild Knutsen, leder i Foreningen for human narkotikapolitikk, roser Northugs åpenhet.

– Det er utrolig tøft av han, sier Knutsen.

FHN: Arild Knutsen leder Foreningen for human narkotikapolitikk, og har selv vært åpen om rusproblemene han har hatt. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Kan være avstigmatiserende

– Vi forbinder gjerne rusavhengige med skitne hender, 80-talls dunjakker og sprøyter i hånden. Det er kun en bitteliten minoritet, og rus kan ramme hvem som helst. At han som forbilde velger å stå frem med problemene, er med på å nyansere dette bildet og kan fungere veldig avstigmatiserende for andre med rusproblemer, utdyper Knutsen.

Han har tro på at Northugs åpenhet også kan gjøre det lettere for andre å stå frem med at de har et problem.

– Det er all grunn til å tro at andre kommer til å synes det blir lettere å si ordene høyt, sier han.

Northug fikk også spørsmål fra salen om han var narkoman.

– Ja, hvis du trenger det her når du drikker, så er du jo det, svarte han.

– Da fikk jeg helt frysninger. Det er ikke bare bare å stå frem, sier Knutsen.

– Vi må ha rom

Heidi Hansen ved Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon forstår at folk blir skuffet over skistjernes handlinger.

– Jeg skjønner at man blir utrolig skuffet med tanke på posisjonen han har hatt som skistjerne. Samtidig er forventingene vi har til mennesker som gjør karriere så stor, at vi glemmer litt at dette også er mennesker, som på lik linje med andre, både faller og reiser seg igjen, sier Heidi Hansen.

Hun understreker at Northug må ta konsekvensen av det han har gjort.

– Men som samfunn må vi ha rom for at også mennesker som står høyt oppe på pallen også kan falle, sier hun.

– Bør heie på Northug

Hansen mener at Norge bør heie på Northug like mye nå, som da han gikk renn i kollen.

– Vi kan ikke straffe han og sette han på utsiden nå, for da vil tiden fremover bli mye vanskeligere for han. Han har trolig nok nå med å være skuffa over seg selv, sier hun.

Torsdag i forrige uke ble han stoppet av politiet i 168 kilometer i timen, og med 40.000 kroner i kontanter i bilen. Politiet mistenkte ruspåvirket kjøring, og tok spyttprøve og blodprøve. Senere fant politiet kokain i hans leilighet.

Sa unnskyld

– Jeg har et alvorlig rusproblem bestående av alkohol, narkotika og piller i forbindelse med periodevis hard festing. Det har blitt mye hard festing i det siste. Jeg har ikke tatt det på alvor, fornektet det og skjult det for dem rundt meg. Konsekvensen er at det har blitt svært alvorlig og omfattende, sa Northug.

Han beklaget videre situasjonen han har havnet i overfor familie, venner og samarbeidspartnere.

– Jeg har sviktet igjen og vil si unnskyldning til alle det angår. Jeg har gjort mye jeg skammer meg over i jakten på spenning og intense opplevelser. Nå har det gått over styr, og jeg trenger hjelp, fortsatte han.

– Troverdig

– Jeg synes det var en veldig troverdig pressekonferanse. Han var så preget, åpenbart redd og brydd. Man så ansiktstrekkene, munnen, øynene og det virker veldig ekte, som at det kom fra ryggmargen, sier omdømmeekspert Trond Blindheim.

Northug leste opp fra ark under pressekonferansen, før han tok imot spørsmål fra salen.

– Det var ikke en profesjonell som hadde skrevet et prefabrikert manus. Jeg oppfattet det som at han fortalte det han var opptatt av å få sagt og at det lå en innrømmelse der, sier Blindheim.

Saken oppdateres fortløpende.