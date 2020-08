Får psykologhjelp av Olympiatoppen: – Ønsker å hjelpe Petter i en ekstremt vanskelig situasjon

– Jeg innser at jeg trenger profesjonell hjelp og er glad Olympiatoppen har stablet et opplegg som involverer psykologer og medisinsk personell.

Det sa Petter Northug på fredagens pressekonferanse. Han er allerede i gang med et rehabiliteringsprogrammet.

– Jeg tror først og fremst det er viktigst å omgås gode venner og familie. I første omgang, å være med dem, det er en trygghet å være med folk som vil hjelpe meg og bryr seg om meg, sa Northug og legger til:

– At de (Olympiatoppen) har tilbudt meg det og strekt ut en hånd, det setter jeg utrolig pris på. Det er vi allerede i gang med. Det er jo godt å ha det på plass.

Han ville ikke gå inn på hva innholdet i opplegget består av på under pressekonferansen.

Toppidrettssjef i Olympiatoppen Tore Øvrebø sier følgende samarbeidet til TV 2:

– Det første jeg kan si er at vi har strakt ut en hånd i den forstand at han har hatt informasjon om at vi har vært tilgjengelig for han helt siden han sluttet som utøver. Det var kun i perioden han ikke var i landslaget at vi ikke var tilgjengelige. Det har han visst om hele tiden, men nå har det jo blitt aktualisert på en annen måte enn vi hadde håpet, sier Øvrebø.

Da det dreier seg medisinsk- og psykologisk behandling har Olympiatoppen taushetsplikt, forklarer Øvrebø, og sier at Northug må svare på spørsmål om hva opplegget innebærer.

– Vi har mye flott kompetanse her på huset, og så har vi et stort nettverk. Vi må bygge et system ut ifra hans behov, det er det som er målet, legger han til.

På spørsmål om det er Northug selv eller Olympiatoppen som må betale for behandlingen, svarer toppidrettssjefen:

– Så langt har vi ikke kommet, hvilken avtale vi gjør det har med omfang og lengde å gjøre. I utgangspunktet er vi på tilbudssiden, for vi ønsker å hjelpe Petter i en ekstremt vanskelig situasjon, sier toppidrettssjefen, som påpeker at Olympiatoppen har tradisjon for å hjelpe tidligere utøvere.

– Vi ønsker at han får livet på fot igjen.

Skiforbundet: – Kunne gjort ting bedre

Den tidligere skiløperen sa på pressekonferansen at han burde spurt om råd fra Norges Skiforbund og Olympiatoppen da han la opp i 2018.

– Jeg skjønte ikke hvordan overgangen kom til å bli, innrømmet Northug.

Espen Bjervig, langrennssjef i Norges Skiforbund, sier at skiløpere som legger opp får tilbud om medisinsk hjelp fra landslagslegene etter endt karriere. Utover et kommersielt samarbeid med en utstyrsavtale og kontakt i andre sammenhenger, har ikke Skiforbundet støttet Northug.

Langrennssjefen sier at han hadde hørt ryktene om Northugs festing, men ikke om rusmisbruket.

– Når du ser hvordan det har gått med Petter Northug, er det noe du angrer på? Skulle dere ha gjort noe annerledes?

– Det er vanskelig å svare på om vi angrer, sier Bjervig til TV 2, og tar seg god betenkningstid før han legger til:

– Vi følte egentlig at han hadde en god overgang til en meningsfull og aktiv hverdag med alle oppdragene han hadde. Men så klart, når man ser hvor dette gikk hen, kunne man alltids gjort ting bedre. Samtidig er det litt avhengig at han vil ha hjelp, sier Bjervig til TV 2.

Han legger til at Skiforbundet er i kontakt med Northugs nærmeste om hvordan de kan hjelpe ham. Samtidig vil Skiforbundet ta seg god tid på å vurdere om de skal fortsette samarbeidet med Northug AS.

– Uansett hva vi ender opp med, vil vi støtte ham som person, lover Bjervig.

Individuell behandling

Kari Lossius er psykologspesialist og har jobbet med ruspasienter i over 25 år og har skrevet en rekke bøker om rusbehandling.

Hun understreker at hun uttaler seg på generelt grunnlag om rus og ikke i forbindelse med Petter Northug-saken.

Psykologspesialisten påpeker at behandling av rusmisbruk er svært individuelt. Behandlingsmetoder varierer fra pasient til pasient.

– Ingen virker på alle, og alle virker kanskje på noen. Det aller viktigste er at den som sitter med problemet får bli med å utforme behandlingen sin. Dette trenger jeg, dette er mine mål, sånn er realistisk for meg, sånn ønsker jeg å bli møtt. Får man til et godt samarbeid mellom behandler og den som skal ha behandling, får man også et mye bedre resultat, sier psykologspesialisten.