Fikk sjokkbeskjed kun timer etter at hun hadde fått toppjobben

Det har vært et dramatisk år for den norske industrigiganten Hydro. Siden januar har koronapandemien ført til at selskapet har måttet stenge produksjonen på mange av fabrikkene rundt om i verden.

Men da pandemien spredte seg hadde Hydro nylig vært gjennom en annen stor krise.

I TV 2-programmet Bare business forteller konsernsjef Hilde Merete Aasheim hvordan hun fikk beskjed om et massivt cyberangrep mot selskapet i mars 2019.

Angrepet er den mest alvorlige datahackingen som har skjedd et selskap i Norge.

Vekket midt på natten

Aasheim var tidligere den dagen blitt presentert som den nye konsernsjefen i Hydro, og hadde vært gjennom mange timer med pressekonferanse og intervjuer med mediene.

– Jeg la meg den kvelden og gledet meg til å gå på jobb dagen etterpå. Så fikk jeg en telefon klokka fire på natta, og telefoner klokka fire på natta er sjelden gode nyheter, sier Aasheim og fortsetter:

– Da sa vedkommende: «Hilde, vi er under et kraftig dataangrep, og dette er ingen øvelse. Du må komme på jobben». Da jeg da kom på jobb klokka fem om morgenen, var alt nedstengt. Vi var av nettet, og hele selskapet var i manuelt.

Ordre på papir

Innad i Hydro måtte de ansatte prøve å få både kommunikasjonen og produksjonen i gang på «gamlemåten».

– De som hadde skrevet ut ordrene på papir - som man normalt ikke gjør lenger - og puttet dem i skuffen - de ble jo heltene de første dagene, forteller Aasheim, og fortsetter:

– De seniorene vi hadde på verkene, som kunne operere maskinene våre og utstyret manuelt, ble også veldig verdifulle. Og vi klarte altså å komme tilbake.

Etterforsket

Kripos har etterforsket hackerangrepet på Hydro, men har foreløpig ikke fått klarhet i hvem som sto bak. Hydro-sjefen har nå flere råd til andre selskaper som kan risikere å bli utsatt for det samme:

– Ikke ta for lett på cyberrisisko. Ha gode backup-rutiner. Ha barriere-tenkning og forsvarsmekanismer for å unngå at et helt selskap blir tatt ut. Og så må man han ha trening blant de ansatte på å være oppmerksomme, for eksempel på en mail som ikke ser helt riktig ut, sier Aasheim.

Krise

Etter at Hydro fikk gjenopprettet systemene etter dataangrepet, tok det ikke mange månedene før selskapet ble rammet av ny krise: Koronaviruset.

Pandemien har ført til nedstengning av fabrikker i en rekke land, og permitteringer av mange av de 35.000 ansatte verden over. I Norge har Hydro til nå unngått permitteringer blant de rundt 2000 ansatte på aluminiumsfabrikkene – selv om ordre på de vanlige produktene har falt kraftig.

Hydro leverer rundt 30 prosent av sin aluminiumsproduksjon til den internasjonale bilindustrien, som er svært hardt rammet av koronapandemien.

Salget av nye biler er halvert i Europa det siste halvåret, og i Italia og Spania var det gjennom våren full stopp i bilsalget.

– Det er jo i bil vi har sett det største «droppet» i etterspørsel. Nærmest dramatisk over natta sviktet nybilsalget. Og det har fått konsekvenser for våre virksomheter som leverer til bilindustrien, sier Aasheim.

– Hva tenker dere om tiden framover for bilindustrien, for det kan jo komme flere smittebølger?

– Ja, det kan komme flere bølger. Men vi er også spente på de stimuliene som de ulike lands regjeringer har kommet med for å få fart på økonomien igjen. Det er klart at når folk har vært hjemme og permittert, er ikke å kjøpe ny bil det første du tenker på. Så det blir spennende hvor raskt man kan få troen på at vi kommer over denne krisen, og kan handle som normalt.

