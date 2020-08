Varetektsfengsling i Hviterussland: – Hvorfor gir du vann til denne kua?

– Da jeg ble arrestert, hørte jeg tydelig at menneskene ble slått og de ropte, «La meg svare». Folk måtte tigge om å gå på toalettet flere ganger. Da en politimann ga vann til en som ba om det, ble det sagt «Hvorfor gir du vann til denne kua?» forteller hviterusseren til TV 2.

Presidentvalget som ble gjennomført 9. august har blitt et viktig vendepunkt i Hviterusslands historie. Siden valget har landet blitt et nytt sted der omfattende demonstrasjoner mot president Aleksandr Lukasjenko foregår.

Landets president som har styrt landet i 26 år, sitter på den ene siden av maktkampen. Svetlana Tikhanovskaja som har utfordret «Europas siste diktator» sitter den andre siden.

Ifølge valgkommisjonen fikk President Lukasjenko over 80 prosent av stemmene, men Tikhanovskaja er uenig i dette. Opposisjonen og flere observatører hevder at det fant sted omfattende valgfusk, og Tikhanovskaja er valgets rette vinner.

Det førte til at titusenvis av demonstranter tok til gatene i Minsk for å demonstrere mot landets nylige gjenvalgte president. Deretter har rystende nyheter om politivold og forsvinninger kommet, men Lukasjenko gir ikke opp.

– Vi har akkurat holdt valg. Så sant dere ikke dreper meg, blir det ikke noe nytt valg, sier president Lukasjenko.

Nå er tusenvis av demonstranter frustrerte.

En av dem er Vladimir Vasilenko. Han er er en entreprenør og bor i Minsk, hovedstaden i Hviterussland. Han stemte på Svetlana Tikhanovskaja.

– For oss er opposisjonskandidaten blitt et slags symbol om håp etter mange år, sier hviterusseren.

Men valgresultatet var ikke slik de hadde forutsett. Vasilenko følte seg lurt etter valget.

Vladimir Vasilenko sier at de fleste av hviterusserne føler seg optimistiske om landets fremtid. Foto: Privat

– Jeg har aldri vært i en demonstrasjon og jeg er en person som er langt fra politikk. Men siden valget har jeg følt at stemmen min er blitt stjålet, sier han.

Han forteller til TV 2 at mange har fått nok i mange år. Ifølge han, ble de som ønsket å stille som kandidater til valget varetektsfengslet. En butikk som solgte noe som symboliserte opposisjonen fikk refs. Folk som ønsket å støtte butikken ved å kjøpe noe, ble arrestert uten grunn. Historiene til alle disse menneskene vakte en sterk følelse av indignasjon hos Vasilenko.

29-åringen bestemte seg derfor for å delta i de fredelige demonstrasjonene.

Man da han var på vei til hjem med vennene sine, stoppet en politibil i nærheten. De gjemte seg på en nærliggende gårdsplass. Men så fant politiet dem.

– De fortalte ikke årsaken til hvorfor vi ble arrestert. De bare tok tak i oss, satte håndjernene på oss. På politistasjonen var det rundt 70 internerte. Vi ble sittende med hodene nede og armene strukket foran oss. Vi var i denne posisjonen i åtte timer, forteller han.

– Måtte tigge om toalett

Han var heldig, og ble ikke utsatt for vold. En annen gruppe som ble tatt ble behandlet enda dårligere.

– Vi hørte tydelig at disse menneskene ble slått og de ropte. På et tidspunkt etter flere slag, fikk vi høre fra en fyr som ropte «La meg svare». Men mange offiserer brukte psykologisk press, forteller hviterusseren.

Deretter ble Vasilenko løslatt mot kausjon.

Blant de som stemte på opposisjonskandidaten er Anton Snotau. Han bor i Vitebsk i Hviterussland.

Han sier til TV 2 at han vokste opp i et miljø der det å stemme ved et valg ikke føltes viktig. Men nå så han et håp med opposisjonsleder Svetlana Tikhanovskaja, og ønsket derfor å stemme ved dette valget. Han ønsket en endring etter å ha opplevd frykt og fortvilelse i 26 år.

Anton Snotaus største ønske er å bli styrt av en gruppe folk som ikke lyver. Foto: Privat

– Før valget tenkte jeg bare at "det onde" ikke kan styre dette landet for alltid. Det var tide på en forandring til tross for frykten - og jeg stemte, sier Snotau.

Ifølge han, har Hviterussere tusenvis av grunner til å protestere etter 26 års frykt, løgn, respektløshet mot folket.

– Jeg har aldri sett en fredelig demonstrasjon slik som nå. Likevel ble mange hviterussere arrestert. Målet til de første to dagene av demonstrasjoner var bare "å jakte mennesker". Du kunne gå gaten til butikken og bli arrestert, slått, ydmyket, sier han.

– Slutt på folks tålmodighet

Yan Yarshou er også en annen hviterusser som stemte på Svetlana Tikhanovskaja. Han bor i Mogilev, den østlige delen av Hviterussland. Han kaller den sittende presidenten for “diktator”.

Yan Yarshou og hans kona demonstrerer valgresultatet. Foto: Alexandr Sidorevsky

37 åringen sier til TV 2 at de ikke vil ha en krig i landet, men presidenten truer dem og barna deres med krig.

– President Aleksandr Lukasjenko har stjålet stemmene våre. Han ga ordre om at de fredelige demonstrasjonene skulle slås ned på. Han satte presidentkandidatene i fengsel. Han har også gjort det ved tidligere valg, men nå er det slutt på folks tålmodighet, sier han.

Titusenvis av mennesker har vært ute i gatene siden valget. Foto: Yan Yarshou

Det eneste Yarshou vil er et demokratisk system, og føle seg trygg i hjemlandet.

– Hvis Lukashenko forblir ved makten, vil han ta hevn på oss. Ingen kan beskytte oss. Mennesker vil forsvinne. De som kan, vil forlate landet og resten vil forbli som gisler, legger han til.

– Tortur, voldtekt og vold

Hviterussere i Litauen følger også nøye med situasjonen i hjemlandet. Vitali Kalinouski er en av dem.

Da han var i Hviterussland, var han uavhengig observatør ved valgene og politisk aktivt mot regjeringens undertrykkelse. Det har ført til at han måtte flykte til Litauen i desember 2015. Der har han søkt asyl og fått innvilget beskyttelse.

Vitali Kalinouski sier at han har savnet hjemlandet sitt mye. Der står han foran den hviterussiske ambassaden i Litauen. Foto: Privat

Han tror at han blir fengslet og torturert dersom han drar tilbake til hjemlandet.

-Verden har sett undertrykkelse i Hviterussland de siste to ukene, men voldtekt, tortur og vold har vært i Hviterussland i mange år, sier han til TV 2.

– Ifølge sosiale medier har over 60 mennesker blitt drept i fengslene. Det smerter meg og gjør vondt i hjertet, sier Kalinouski.

Nå organiserer 47-åringen fredelige demonstrasjoner for å støtte opposisjonen i hjemlandet.

– Dette er en fantastisk mulighet til å frata president Lukasjenko makten, ellers kommer vi til å ha en mørk fremtid, sier han.

Journalister er fengslet

Pressefriheten i landet har også forverret siden valget. Internert ble sperret på valgdagen. Nettsteder som rapporterer menneskerettighetsbrudd er fortsatt blokkert.

Barys Harecki bor i Minsk, hovedstaden i Hviterussland. Foto: Privat

Barys Harecki er talsperson i Hviterussisk journalistforening. Han sier at nå er det en omfattende press mot journalister.

– Antall arresterte journalister siden valget er 72, og 38 av dem ble utsatt for vold i varetektsfengslingen, sier han til TV 2.

– Det som gir oss håp er at noen journalister fra statlige medier nekter å delta i propaganda nå. Sosiale medier har blitt viktig, forteller han.

Journalisten bak artikkelen, Aysun Yazici, er journalist fra Tyrkia som lever i eksil i Norge. Hun er tilknyttet TV 2s utenriksavdeling.