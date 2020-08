Dragkamp om Tangens skjebne

Etter planen skal Nicolai Tangen tiltre som ny oljefondsjef om halvannen uke. Spørsmålet er om Norges Banks hovedstyre kan la Tangen tiltre med de betingelsene han nå har i sin ansettelsesavtale, med det politiske presset som nå utøves fra Stortinget.

Den rødgrønne delen av opposisjon er samstemt i sin holdning. De mener ansettelsesavtalen Tangen har ikke er forenelig med kravene som skal stilles til en oljefondsjef. Norges Banks hovedstyre har blant annet gått med på at Tangen kan være hovedeier i Aco og samtidig fungere som oljefondsjef.

Så spørs hvor tydelig partiene vil være i sin innstilling i saken, som de er helt i innspurten av nå.

Selvsikkert Ap

Klokka 12.00 i dag ble det avholdt et nytt møtet i Finanskomiteen om den såkalte Tangen-saken.

På vei inn i møtet var saksordfører Hadia Tajik full av selvtillit, spesielt med tanke på den ferske juridiske vurderingen som kom fra Justisdepartementets lovavdeling i dag.

I sin uttalelse skriver Lovavdelingen at sentralbankloven ikke generelt avskjærer muligheten for å instruere Norges Banks Hovedstyre.

– Dette kan ha betydning for hvilke formuleringer de andre partiene kan slutte seg til, sier Tajik.

Hun understreker at Arbeiderpartiet hele tiden har ment at Finansdepartementet skal kunne gripe inn i forhold rundt ansettelsesavtalen til den nye oljefondsjefen, og at vurderingen fra lovavdelingen derfor ikke endrer deres holdning.

– Nå som det vi har sagt hele tiden har sagt viser seg å være riktig, kan det gjøre noe med viljen fra de andre partiene til å slutte seg til vårt standpunkt, sier Tajik.

Fakta: Nicolai Tangen-saken 26. mars i år ble Nicolai Tangen (54) presentert som ny daglig leder av Norges Bank Investment Management (NBIM), som forvalter oljefondet. Tangen kommer fra jobben som leder i hedgefondet Ako Capital, som han stiftet i 2005. Norges Banks representantskap, som er sentralbankens tilsynsorgan, har stilt en rekke spørsmål knyttet til ansettelsen av Tangen. Et brev fra organet var bakgrunnen for høringen i Stortingets finanskomité mandag 11. august. Representantskapet skriver at Norges Bank ikke fulgte sine egne retningslinjer om åpenhet om den offentlige søkerlisten til jobben. Representantskapet mener det er uheldig at Tangens nåværende og fremtidige eierinteresser og personlige økonomiske forhold ikke ble avklart før ansettelsen. Det skriver også at «full åpenhet om selskaper etablert i skatteparadiser er en gjenstående problemstilling». Representantskapets leder Julie Brodtkorb kom med krass kritikk av Norges Bank under høringen. Finanskomiteen skal avgi sin innstilling i saken innen 21. august. Hadia Tajik (Ap) er saksordfører. Kilde: NTB

Sanner møter Olsen

TV 2 meldte i går at flere uavhengige kilder i komiteen meldte om bred enighet om å dele representantskapets bekymring for at den avtalekonstruksjonen som Norges Banks hovedstyre har lagd, ikke er tilstrekkelig med tanke på faren for interessekonflikt.

Stridens eple er hvor langt komiteen skal gå i å foreslå konkrete grep som bør tas av Norges Banks hovedstyre, og av finansminister Jan Tore Sanner (H). Her er opposisjonen villig til å gå langt lenger enn de borgerlige regjeringspartiene.

I dag har lovavdelingen gitt de rødgrønne i komiteen ny skyts med tanke på å kreve handling fra Sanner, noe som har skapt ny dynamikk i saken. Det kan gjøre det vanskeligere for absolutt alle partiene å skrive seg sammen.

Innstillingen skulle ha vært klar klokka.13.00, men ble utsatt. Nå er det ventet at komiteen blir ferdig med sin innstilling klokka 15.00 i dag. Blir de det vil finansminister Jan Tore Sanner ha møte med sentralbanksjef Øystein Olsen kort tid etterpå. Det er allerede kjent at Sanner vil ha dialog med Olsen om Tangen-saken.

– Må bli enige

Fra rødgrønn side er de ivrige etter å komme med en tydelig konklusjon i saken som alle partiene kan slutte seg til.

– Vi må ble enig, vi må uttrykke Stortingets klare vilje, sier finanspolitisk talsperson i SV, Kari Elisabeth Kaski.

SV har siden stortingshøringen forrige uke vært tydelig på at de ikke har tillit til Nicolai Tangen som oljefondsjef, og at de mener han ikke kan tiltre 1.september.

Også Arbeiderpartiet har uttrykt at de mener Tangen ikke kan tiltre samtidig som han er hovedeier i Aco, mens Senterpartiet har ment at Tangen bør flytte formuen sin til Norge.

Sp medlem i komiteen, Sigbjørn Gjelsvik, mener komiteen nå må komme med en tydelig bestilling.

– Vi må gi en tydelig bestilling om at interessekonflikten må fjernes, og at det må sikres åpenhet om skattemessige forhold. Det må skje konkrete endringer, og vi forventer at de konklusjonene tas opp av Finansdepartementet raskt, sier Gjelsvik.